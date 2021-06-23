撰稿之時，仍未知《蘋果日報》去留，在此感謝《蘋果馬經》三年前邀請撰寫玄學專欄《玄來有機》，以及為筆者度身訂做全港首個及唯一的玄學賽馬節目《玄機解馬》。

非常感激每一位曾閱讀小妹專欄的讀者及觀看節目的觀眾，緣聚緣散、緣起緣滅、緣深緣淺皆是緣份。祝各位身體健康、馬運亨通！

中國凡事講求陰陽平衡，風水要有藏風納氣之效，正所謂：「氣乘風則散，界水則止。」風和水，對於氣來說是兩種重要的介質，陰陽之氣並不容易調節。

近來經常為客人選購物業，當中除了觀察屋外巒頭風水及計算屋内理氣吉凶外，亦需考慮屋內通風的情況。

假設居住的環境，並沒有窗戶，俗稱「劏房」，屋內的風水可想而知。

「陽光不到疾病到」，陽光有消毒殺菌的作用，缺乏陽光的環境自然容易滋生細菌，長久會引發疾病。

屋內沒有窗户，沒有風又何來藏風納氣之說？

空氣流通差，環境潮濕陰暗，會引致患與喉嚨、氣管、皮膚有關等疾病。

居住環境狹窄陰暗，影響心理健康，令居住者產生有志難伸之感。

化解方法，首要為搬屋，其次亦可擺放抽濕機及風扇，增加屋內空氣流通。

今晚（23日）谷中第九場谷草三班1200米「高明駿將」，上仗排1檔，早段貼欄跟第三位，末段後勁凌厲，最後不敵頭馬「好好彩彩」半個馬位。

今仗換上田泰安，有望帶來新鮮感，從而勝出頭馬。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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