東華三院前主席李鋈麟一向做唔少善事，剛剛禮拜日（20日）就以多多勁贏團體名下「手到回來」（容廐）勝出頭馬。

佢同朋友一齊拉頭馬當然開心，今晚（23日）佢有另一團體馬巨款團體名下「手牽手」（韋廐）跑第二場第五班1200米，又有機會揚威馬場。

「手牽手」前仗在第四班跑谷草1200米，後上甚勁得第四。

這匹四歲馬明顯有進步，雖然上場跑到又冇影，但換來再減多兩分，今次可降落第五班出賽，形勢當堂唔同晒。

韋達安排用徒弟周俊樂減五磅上陣，應該賺晒評分，既然李生當旺，隨時贏馬一不離二。

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