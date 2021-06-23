公司騎師薛恩剛周日（20日）憑「顯心星」勝出三級賽精英盃，人逢喜事精神爽。

他希望可以乘勝追擊，在明晚（23日）谷戰繼續有頭馬進賬，並對一雙希廐戰馬「寶麗生輝」及「麒麟」頗有信心。

薛恩說：「角逐頭場四班1200米的『寶麗生輝』，上場初出跑沙田，並非由我策騎。」

「不過，我近期多次翻看此馬的錄影帶，牠上場雖然落敗，但整體表現不錯，牠跑過一仗後，狀態應有所提升。」

「今次轉爭谷草，我都有少許擔心，希望馬兒可以克服，在谷草同樣交出好表現。」

另外，薛恩又指出第五場四班1200米「麒麟」近期狀態不錯，有力跑得出色。

薛恩續說：「我曾夥拍『麒麟』在晨課中操練，馬兒走來有不俗速度，全熟後可應付1400米、1600米路程。」

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