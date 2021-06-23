我係2011年6月加入《蘋果日報》做體育記者，2014年2月初離開，原以為同《蘋果》嘅緣份就此結束。

翌年夏天有幸應馬經版邀請寫專欄，專欄名字叫「新思維」，以為今個星期六（26日）見報嘅一篇係最後一篇，但我哋都無辦法等到。

《蘋果》報館位於將軍澳堆填區旁邊，全年臭氣熏天。

但可能因為其環境，《蘋果》上下都培養出獨一無二嘅堅持和剛毅，喺惡劣嘅情況依然無懼，工作上未必十全十美，但至少盡咗力，唔會愧於讀者。

小弟嘅報道同文章見於體育同馬經版，容許我偏心，我要衷心感謝管理層同體育版全組同事嘅信任。

2012年夏天畀機會我採訪倫敦奧運，實現我記者生涯最大嘅夢想，有幸現場見證李慧詩喺女子凱林賽摘下銅牌，自己嘅報道同相片登上A1頭版，替香港嘅歷史留低一個紀錄，係我一生人莫大嘅榮幸。

我要多謝馬經版全組員工嘅幫忙同忍耐，咁多年以來容忍小弟嘅任性，亦讓我延續同《蘋果》嘅情緣，前前後後差唔多十年。

呢度有值得尊敬嘅前輩丶同事，畀我學習丶成長；同時有朋友，互相推動。

呢十年就好似一條高速公路，沿途經歷風雨雷暴，但亦有美麗嘅風景。

我哋呢一日行到公路嘅盡頭，之後各散東西，無論繼續留港，定或遠闖他方，請記得將軍澳堆填區旁邊曾經有一間傳媒，鋪咗一條特別嘅路。

路盡，但人心仍在。

《蘋果日報》讀者，多謝支持，珍重！

撰文：林湛穎

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