資深馬主朱嘉樂的女兒朱詠儀，名下馬「都柏名駒」（文廐）季內摘下兩捷，成績不俗。

跑馬地馬場周三（23日）舉行九場谷草夜馬，朱詠儀麾下新血「勝利多多」（文廐）服役初出，角逐第三場四班1000米。

「勝利多多」父系「信可成真」在2019年入選澳洲及新西蘭賽馬名人堂，在澳洲、愛爾蘭及英國累積十項一級賽冠軍。

雖然大部分在港同父馬在1400米或以上取勝，不過亦有「非凡品味」（已退役）在1000米及1200米摘下五捷。

「勝利多多」的同母兄長「反戰歌」，曾8勝1200米-1600米包括兩項表列賽。

綜合兩線血統，「勝利多多」初出跑1000米屬射程範圍，本身賽前勝出谷草同程閘的姿態出色，今仗未嘗不可一擊即中。

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