若說成功需父幹，成功需苦幹其實更切合人類歷史，須知各行各業都有成功人士及代表性人物，他們何嘗不是憑一雙手、靠一對腳拼出個未來，從此改變命運。

數上世紀90年代香港馬圈最成功男人，曾七度登上冠軍騎師寶座的馬佳善必然榜上有名。

年過半百的他當年在港做騎師外號笑面虎，人前人後都掛着陽光式笑容，給人一種非常溫暖的親切感，惟在賽場上拼搏起來，他卻是不折不扣的馬壇殺手。

馬佳善在港贏遍大小賽事，前後12個季度內累積勝出671場頭馬，其代表馬首推一代傳奇馬王「翠河」及「奔騰」。

近年他轉居幕後，全力栽培幼子Adam（馬恪斯）成材，而年僅32歲的Adam亦沒有令他失望，現已成為南非最佳年輕練馬師之一。

馬恪斯是繼當年的郭克後，另一位最年輕在南非勝出分級賽的練馬師（七年前以25歲之齡做到），馬房業務正在蒸蒸日上，令馬佳善老懷大慰。

時為2014年，馬恪斯憑雌馬Priceless Jewel在名將杜鵬志胯下，贏得一項南非分級賽，從而打出名堂。

去年1月中，馬恪斯以旗下馬「瓦迪」夥拍騎師傑奇在凱尼沃斯馬場，勝出屬於南非歷史最悠久大賽之一的皇后碟（第159屆），從練第二度贏一級賽。

馬佳善早於1977年曾策Bold Monarch捧走皇后碟，43年後由其子以練馬師身份勝出同一賽事，成為南非馬壇一時佳話。

人到中年處於半退休狀態的馬佳善說：「長子Glen有一個三歲女兒、一個兩歲兒子。」

「我現在弄孫為樂，有很多時間與他們相處，我們住近海邊，我常常帶他們到海灘玩。」

「至於幼子Adam未來幾個月都會很忙，既要參與在德班市進行的馬匹拍賣會，亦會為他廐內一匹很出色的雌馬備戰德班市的大賽。」

馬佳善口中的Adam，有一個自小與馬匹為伍、歷任騎師及練馬師的父親，對其事業發展帶來莫大裨益。

然而他絕非成功靠父幹的那種，皆因他在求學時已不時於父親當年在南非經營的馬房接觸馬匹，並於畢業成年後以全職身份加入父親的馬房工作，一切由低做起。

馬恪斯於12年起訓練馬匹，當時只有六駒在手，未成氣候。

翌年他以24歲之齡，成為當時南非最年輕練馬師，Priceless Jewel正正就是他當時的招牌馬。

其情況類似香港冠軍級練馬師方嘉柏，自小已於先父方祿麟的馬房工作，一步一步捱到出頭天。

馬佳善續說：「我在2003年於開普敦開始從練，Adam當時仍在求學，課餘他一有時間就來我的馬房。」

「他由18歲開始在我馬房全職工作，兩年後我們一起轉戰新加坡。」

「直到他22歲考獲練馬師執照時，他就返回南非開展自己的練馬事業。」

「在此之前，他曾伴隨我（當年）旗下一匹良駒『精闢圖像』出征杜拜，獲得寶貴經驗。」

「我於該駒周歲時把牠購入。『精闢圖像』其後勝出杜拜免稅店盃及新航國際盃，Adam當時在杜拜曾與牠相處一段很長時間，是一次很好的經驗，對他日後（練馬）發展很有幫助。」

馬佳善不諱言兒子有意來港發展，以把家族賽馬事業發揚光大。

他謂：「我樂見Adam可有機會在港一展所長，能在那個我從前工作的圈子裏打拼，讓我可與他分享我當年在港的成就，以及當初到港時所做的一切。」

「他向着這個目標進發，正在非常非常努力地工作。」

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