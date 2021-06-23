在我心裏角落一直都有小小的一顆恐怖，總會有這樣的一天來臨。

在《蘋果馬經》分析日本越洋轉播賽，在這兩年裏介紹了不少心水馬。

這份任務叫筆者開心死！能提供貼士，能介紹日本馬壇與馬業最新消息，能夠在日港馬壇起橋梁作用，我真是幸福！

最難忘的就是今年日本打吡，日本中央競馬會（JRA）不設四連環與四重彩，我提供兩隻馬膽四重彩，果然中正每注派44,533元。

這是筆者貼士最佳紀錄，一輩子難忘！

也不會忘記在《蘋果馬經》於最後關頭，仍能讓筆者提供貼士給《蘋果日報》讀者們。

世上沒人知明天會發生甚麼，明天會更好還是更壞，惟人家都知道世上沒有雨是下個不停的。

周日（27日）有寶塚紀念賽在日本阪神競馬場進行，「創世駒」等三大馬后都是熱門。

也許是在《蘋果馬經》最後一次推介老牌雄馬「神業」，牠於17年10月稱霸三歲三冠尾關菊花賞後，已三年零八個月沒有贏馬，只曾於寶塚紀念賽連續兩年入Q。

為何推介牠呢？就是因為牠的名字是Kiseki。

這馬名意味着miracle（奇跡），我深信香港馬迷心裏永遠有《蘋果馬經》。

筆者心裏也一樣，心裏永遠都有《蘋果馬經》，就讓大家一起期待《蘋果馬經》復活吧！

撰文：甘粕代三

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