今期（23日）谷戰距上次已事隔兩周，選馬難度相信會更難，不如向三匹馬有分頭的馬埋手。

第二場「天天智庫」以往放頭一定斷尾任過唔嬲，不過上場放到尾就斷唔晒，跑第五只輸三個零馬位，跑完減多兩分降五班照計點都會着數，值得留意。

第七場「勇趣」喺田草1400米後上第四走過光，跟住就冇晒表現。

近仗表現一場好過一場，加上田泰安一接手就即上名，今次續騎應會有進一步表現。

第八場「幸福人民」轉倉後搵莫雷拉過檔幫手兩試大閘，不過試好晒雷神唔騎，交畀騎練只合作過一次嘅班德禮接手，擺明又係同馬迷鬥智慧，但有分頭值得冷吼。

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