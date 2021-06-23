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競馬Fact Check賽馬直播 方嘉柏再出強陣 擺明想再拋離蔡約翰

1小時前
競馬Fact Check將於傍晚6時10分開播

YouTube撳呢度

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跑馬地馬場今天（23日）設有九場草地夜賽，頭場定於傍晚6時45分開跑。

蘋果《競馬Fact Check》屆時直播各場賽事，讓馬迷猶如置身場內睇跑馬。

方嘉柏剛戰（20日）五福臨門，已領先至蔡約翰多達七場頭馬。

這次谷草夜賽，方廐再度大軍壓境，力爭繼續擴大領先優勢，從而進一步拋離蔡廐。

《競馬Fact Check》提供AI模擬賽果，集各項data進行運算，識別出哪些是機會馬，以得分高低排序，一目了然！

主持亦會即場解答讀者留言，與讀者互動交流；另外會加插騎練賽前訪問，大家或者從中可以搵到方向。

此外，將有出閘預測走位圖，等觀眾了解今場賽事形勢，邊啲馬可以賺步速；邊啲馬相對蝕底，務求幫大家捉更多冷馬。

《競馬Fact Check》設有參賽馬賠率走勢，由隔晚到即場，一目了然；電腦預計臨場大戶落飛馬，讓馬迷落注前作參考，增添勝算。

《競馬Fact Check》將於傍晚6時10分開播，屆時Youtube及《果燃台》都會全程直播。

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