這晚（23日）重新迎來谷戰，由於天文台預計今天仍會有雨，加上已有兩星期沒有跑谷草，故相信到時賽事形勢將很混亂。

既然如此，不如揀一隻既識跑變化地又在谷草交出好成績的賽駒。

列陣第八場三班1650米告東尼馬房的「喜蓮慧星」，相信都可以成為爭勝要角。

「喜蓮慧星」今季才在港出賽，至今11戰已有一冠一亞兩季三殿，而且幾乎全在谷草取得，可見場地性能十分突出。

此駒大前仗在4月28日同班同程賽事打開勝門，當晚同樣在雨中作賽，「喜蓮慧星」在莫雷拉胯下直路上沿途力追，以半個馬位擊敗今次再同場的「友港友笑」，足證變化場地完全無問題。

翌仗轉戰田草效果未如理想，因此告東尼立馬安排馬匹重回谷草。

結果上場「喜蓮慧星」重現本色，縱使負133磅頂磅，兼且八、九叠入彎，惟直路上仍然衝刺強勁，最終只輸頭馬「冠寶駒」半個馬位跑第四。

結合莫雷拉入彎前已發力而且蝕位無數，這個第四名其實一點都不失禮。

今次續戰谷草，換上一戰即上名的田泰安，而且不用負最重磅，配合屆時有雨場地，相信對「喜蓮慧星」頗為有利。

告東尼自5月至今共13次賽事原來竟只得五Win，今期有望憑「喜蓮慧星」增添勝仗。

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