天下任何筵席總會散，問題是怎樣散法，可以盡歡而散，也可不歡而散，但最令人遺憾的，必然是被迫解散。

《蘋果馬經》和馬網是一場美好的筵席，版面設計創新，內容豐富敢言，能夠成為本港最受歡迎的賽馬刊物，實非僥倖。

《蘋果馬經》內容從不沾半點政治，只有黑白兩色，管你黑貓還是白貓，貼到頭馬就是好貓！

前國家主席江澤民20年前已提到切勿「too simple （簡單）和 naive（幼稚）」，現時回想確是苦口婆心。

然而任何社會現象的成功，必定具有羣眾基礎，《蘋果馬經》既是最受歡迎的賽馬刊物，亦即是此基礎的一項組件。

就如董驃叔當年代表了普羅馬迷的心聲，從 而促進了大眾對賽馬的投入，故不能忽視其對香港賽馬的持續貢獻。

《蘋果馬經》消失之後，如何填補其留下的空缺及那份活力，或可原班人馬創立一份馬經，依照原本宗旨及風格繼續經營，對本港賽馬只會有利而無一害。

自去年底獲編輯部邀約建立賽日專欄以來，不知不覺已寫了82回。

人在盛宴，總想多留一會，能否如願日內自有分曉。

如事與願違，謹此多謝讀者的包涵，以及《蘋果馬經》一直提供的寫作平台。

撰文：周邦華

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