去十多年，香港一直順風順水，各行各業興旺，樓價升到比天高。

然而，一場世紀疫情，把民生及經濟搞到天翻地覆。

天氣不似預期，就算熟知氣候變化的黃婉曼（洋名Icy）也避不開，除旗下餐廳因限聚令而生意大受打擊外，連帶養馬運都似有所影響。

生性樂觀的她，認為這些考驗正好讓人反思自省，若能參透必可看得見晨曦。

早於2019年，黃婉曼開辦一間集麵包烘焙學校及Cafe於一身的餐廳，並邀請世界級甜品大師開班授徒。

正當她準備大展拳腳之際，卻遇上世紀疫情，餐廳因限聚措施而令生意大受影響，連帶學校的課堂都要取消。

與此同時，黃婉曼有份的團體馬「跳出香港」，今年初因傷唞逾一年才復出，怎料最近再次受傷，需要繼續休養。

其丈夫馮柏基名下的「天氣先生」，亦因屢戰無功於去年退役，可謂諸事不順。

對於種種挫折，黃婉曼說：「逆境給予我們反思的機會，令我明白凡事不可強求。」

「其實我養馬，但求馬匹健健康康；開餐廳，希望能運作暢順；養小朋友，只想他們健康快樂成長，不會要求太多。」

「疫情至今已逾一年，感到無奈之餘，也讓我了解到人類面對大自然時，原來都好脆弱。」

「適者生存，我們必須提升自己的適應能力，想辦法共度難關。」

正所謂「窮則變，變則通」，黃婉曼出盡法寶解決生意上的難題。

她說：「例如早前不能堂食，餐廳便做多了外賣生意，見招拆招。」

「疫情初期，首要做好衛生清潔、全店消毒等；之後為保持社交距離，我便取消了烘培麵包課堂，騰出多些空間賣麵包及堂食。」

「放棄永遠最簡單最易，如果我是打工仔，做不來最多轉工，但現在已非我一人之事，舖頭一班員工都要生活。」

「這班員工都是好幫手，陪我在逆境中打拼，我會好好珍惜。」

「即使疫情爆發後生意大減，我都沒有裁員或減人工的打算，大時大節更會向他們送上利是，互相打氣。」

「我在發展自己的事業，一班員工也一樣，大家同一條船，你好我好。」

這次疫情改變了很多人的生活習慣，亦讓人重新反思與身邊人的關係。

黃婉曼說：「現時我更珍惜與家人相處的時間，兩名年幼的女兒已學懂戴口罩出街、回家後要先洗手。」

「加上有疫情的關係，我已有數年時間沒見過父母，因他們不想接受隔離，暫時仍然分隔兩地，真的很掛念他們。」

「以往我和小朋友閒時會逛商場或玩機動遊戲，現時則多接觸了大自然，去公園、海灘、農場等。」

「雖然現時身處逆境，很多事情不能做，但我想藉此機會勉勵港人及自己，可趁此空檔好好裝備一下。」

「好似『跳出香港』現時雖受傷患困擾不能上陣，若趁機轉換一條跑道，日後或另有一番風景。」

「健康不能強求，所以要在健康時，做一些想做的事，只要在過程中付出過努力，已值得驕傲。」

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