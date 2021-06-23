上季馬王「時時精綵」早前正式退役，馬主王明澤在港養馬多年，目前個人名下馬匹分別有「時時好綵」（方廐）和「場場精綵」（東廐）。

他的兒子王經緯早前接受訪問時曾表示，受到父親王明澤的薰陶而加入養馬行列。

王氏父子除以個人名義分別養馬外，也與家人及朋友組成開心家庭團體養馬參賽。

這個團體名下養過「有綵」，「大合照」及「大聚會」（皆已退役），均曾勝出頭馬。

周末（26日）沙田賽事，開心家庭團體生力軍「時時順意」（羅廐）在港初次登場，由薛恩策騎。

此匹四歲澳洲自購馬在從化馬場做了不少準備工夫才運港，對於王氏家族來說，當然希望一家人可以開心拉頭馬。

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