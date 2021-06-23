角逐周六（26日）沙田日賽第四班1400米的「蟲草天峰」（沈廐），馬主是藝人蘇志威。

此匹四歲新西蘭自購新馬在港跑了三場，前仗跑第六表現尚可，其後被送到從化馬場操練，上場再出抽到第14檔，賽前被一致睇淡。

蘇老闆當日受訪時坦言，由於愛駒的排檔不好，因此信心不大。

結果馬兒跑得認真唔錯，14檔起步逼住留在後叠，入直路飛出大外欄後追甚多，結果以35倍冷門身份追得第四，走勢比前進步良多。

蘇老闆話好滿意「蟲草天峰」上場的表現，並希望馬兒健健康康，經過上場實戰經驗後，狀態可以進一步提升。

這匹質新馬越跑越進步，有機會為蘇老闆與太太劉小慧帶來拉頭馬機會。

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