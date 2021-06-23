羅富全今季成績非常好，沙田賽事更成為其搶分場地，而在最近六次田戰，羅廐均有頭馬進賬，可以說氣勢如虹。

周末（26日）沙田十場賽事，羅富全派出多駒上陣，其中第三班1650米泥地「幸運傳奇」，值得留意。

四歲澳洲自購新馬「幸運傳奇」出道兩季，賽績兩冠兩亞兩季，兩場勝仗均於田草1200米取得。

此駒今季轉向田草1400米發展，可惜只取兩亞，同程與頭馬無緣。

「幸運傳奇」今次作出新嘗試，轉戰泥地1650米，此駒最近三次試泥閘全勝，似乎非常擅長在泥地作賽。

今次「幸運傳奇」改由潘明輝壓陣，有望重拾勝軌。

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