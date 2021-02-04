蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

蘋果資訊錦囊｜編輯每周私心食買玩推介 朝早7點排超人氣拖羅丼 新年行大運四個必去寺廟

1小時前

懷念東京早起吃最新鮮魚生？今周推介由日本豐洲直送的超人氣金所，6:45am已經要排隊！農曆新年將至祈福拜神是習俗，四大必逛寺廟開放日期全公開！中醫推介益氣養陰湯預防立春感冒、酒店大廚教煮罐頭鮑魚、移英 YouTuber分享生活趣事......不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合九大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

新年行大運四個必去寺廟 開放日期及防疫措施｜籽想旅行推介

新年行大運，但今年疫情嚴峻，不少寺廟都有別往年傳統。每年誕生不少名言警句的沙田車公廟，今年求籤活動將不設開放公眾參與，其有限度開放。而嗇色園黃大仙祠的年三十晚頭炷香將轉至網上直播祈福儀式，不會開放給公眾參與。大會指，信眾可以改成在午夜12時面向獅子山方向祈福。今周推介四間新年必訪寺廟的防疫措施及開放時間，為農曆新年做好功課。

周末好去處2021｜新年行大運 四個新年必去寺廟 整合開放日期防疫措施交通方法

二十四節氣立春 易有感冒咳嗽支氣管敏感 中醫推介益氣養陰湯助預防｜健康蘋台推介

每年大約2月3日至5日，是代表春天和新一年的開始，亦是24節氣中第一個節氣─立春。有中醫提醒，立春容易出現感冒、咳嗽、支氣管敏感和鼻敏感身體毛病，因此今周為大家推介一款時令湯水，有助預防功效。

二十四節氣立春｜感冒咳嗽支氣管敏感屬立春常見疾病 中醫推介益氣養陰湯助預防

訓犬師講解犬隻衝突 拜年助你認識新狗狗｜動物蘋台推介

Displacement Behavior（有人會繙譯為轉移行為）和Redirected Behavior（有人會繙譯為轉向行為），兩者都是狗狗或人類在不知所措時做出來減壓的行為，兩者亦統稱為衝突行為（Conflict Behavior）。兩者如何影響狗仔的行為？今周訓犬師小明教大家了解兩者定義，助你新春拜年認識新狗狗。

Dog Training｜狗狗內外在衝突引發行為問題 教你分辨轉移及轉向行為

超人氣大角嘴吞拿丼店 6:45am已經要排隊 日本豐洲直送拖羅丼飯｜飲食男女推介

香港人去東京，少不了早起到海鮮市場食魚生，雖然近一年多無法旅行，但現在大角嘴就可重溫那滋味。金所和東京丼飯老字號仲家合作，魚生直接從當地取貨，前一晚凌晨落機抵港，第二日早上已經賣給客人，過程不經急凍，所以魚生充滿油份，入口柔軟。供應十二款丼飯，部位包括赤身至香港人最愛的大拖羅，全在店內切割處理。雖說早上八時開門，但由於每天限量50碗，最早6:45am已有人排隊，想重溫日本丼滋味，記緊早點上門。大角嘴利得街52號地下 / 3689 8807 / 營業時間：8am至售完（逢星期一、四休息）

大角嘴美食｜6:45am排隊食魚生 日本豐洲直送$138拖羅丼飯 限量50份 食客排個幾鐘：覺得值得

新年必備罐頭鮑魚 尖東酒店大廚教先蒸4小時｜三餸一湯推介

臨近農曆新年，不少人都會買罐頭鮑魚作為團年飯、開年飯時的加餸菜式。市面上以天然野生、於深海活動的罐頭鹽水墨西哥黃鮑魚質素最好。尖東海景嘉福酒店海景軒行政總廚梁輝雄師傅教路，不少鮑魚於入罐時根本未夠腍滑，第一步是先把罐頭鮑魚蒸4至8小時；想吃得清爽一點，可用鮮淮山蒸鮑魚，將紫淮山原條蒸20至30分鐘，刨皮切成如筷子般的粗度放底，鮑魚切成粗條放於紫淮山上，加少許薑絲，蒸約8分鐘，再以原罐的鮑魚汁、雞湯、蠔油埋芡，淋上菜式即成。

飲食教室｜罐頭鮑魚行情速報 新年必備 墨西哥野生鮑大隻濃郁賣過千蚊 南非鮑性價比高 達人教睇罐頭密碼

輕鬆移英 YouTuber分享生活趣怪事｜全球樓行推介

BNO簽證已正式接受申請，港人移英除了搬屋、搬資產，生活上都要盡快適應當地。原來英國有很多鮮為人知的法例，港人移居當地要小心別誤墮法網，例如在英國踩單車是不可以上行人路，在馬路上就要遵守一般車輛的行車規則；放風箏太高、隨便釣魚都有機會觸犯法例；另外連用網名都有法例規管。想知多一點英國生活趣怪事，可留意移英人妻 迦嵐的YouTube channel

Canaan K YouTube channel

過年一家人開心玩桌遊！《維京山谷－滾球大賽》動手又動腦｜一家人推介

魚蝦蟹？四方城？家中有小朋友的，過年不防試試與他們玩桌遊！玩學實驗室版主Joe Leung為大家推介曾獲「德國年度兒童遊戲大獎」的《維京山谷—滾球大賽》，手腦並用，一家相聚一刻玩board game，開開心心過新春！

介紹短片：https://youtu.be/nsYzGTOg5Lo

購買連結：http://tiny.cc/xt87tz

玩學實驗實Facebook專頁：https://www.facebook.com/PlayandLearnLab

玩學實驗室MeWe專頁：https://mewe.com/p/玩學實驗室親子桌遊研習社

桌遊童樂會｜動手又動腦的桌遊：《維京山谷－滾球大賽》

扭轉散戶成大鱷點心宿命 輕鬆一Click追蹤大鱷行蹤｜investMAN推介

過去一周Reddit仔激戰對沖基金，扭轉散戶必成大鱷點心宿命，以往普遍投資者會從基金13F Filings中尋寶，例如是主角Melvin Capital主要持倉是甚麼，都一一需依從監管規例，在季度結束45日內申報。網上有人整合成的 https://whalewisdom.com，輸入關鍵字即可追蹤大鱷季度部署。不過要留意的是淡倉（Short Position）並不需要公開，只可見到期權合約倉位（Call或Put）。

送鼠迎牛繼續「煲」 睇金來沅李多熙tvN新劇｜蘋果娛樂推介

農曆新年將至，無論老闆還是打工仔都準備「收爐」；那麼，收爐前有甚麼劇可以「煲」？不妨看看今個1日開始播的tvN新劇《L.U.C.A.:The Beginning，這部科幻動作劇講述由金來沅飾演的池伍，因為擁有特殊能力而被追殺，而劇中演重案組女刑警具凜的李多熙，則是唯一認得她的人。

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

蘋果資訊錦囊健康蘋台investMAN全球樓行三餸一湯動物蘋台一家人蘋果娛樂飲食男女吞拿丼拖羅丼魚生金所寺廟行大運農曆新年立春感冒咳嗽中醫益氣養陰湯罐頭鮑魚團年飯YouTuberBNO迦嵐移英桌遊Joe Leung訓犬師衝突寵物Reddit對沖基金韓劇金來沅李多熙tvN熱話
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner