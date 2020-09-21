人言無畏●校園欺凌　隱蔽四年　繪出陰影　箭靶的花世界

「某個晚上，一名13歲女生坐在電腦前，在搜尋器中輸入『最佳的自殺方式』，想像着不同死法的痛苦程度，她深信死亡才是唯一的出路。」到底是一個怎樣的人，才會在網上寫下如此一段自白？記者追溯文字的源頭，發現來自插畫家藍夢的手筆。

「一位女生緊握原子筆，往同學的臉龐上插下去，鮮血飛濺。」「廁所中，女生抱着水喉向廁格注水，令如廁中的同學滿身濕透。」藍夢的插畫故事《花花日記》記錄了十多個在香港發生過的校園欺凌畫面，畫中的受害人叫花花，頭頂掛着一個箭靶形的髮夾，象徵她經常成為了欺凌的目標。欺凌者「莊莊」外表強勢，頭顱背面有一條拉鏈，代表了她對自我的封鎖。「我發現，很多時欺凌者都會以展示強大的形象來掩飾自己的脆弱。」這些插畫內容，部份是來自藍夢朋友或新聞，更有一些是她的親身經歷，「有時候我一邊畫一邊哭，為他人經歷的欺凌事件心痛，同時觸發了我的回憶和心酸。」

藍夢以「害羞和被動」形容初中時的自己，性格令她朋友不多，中一那年難得認識到兩位同學，每天黏在一起，放學後三人行逛街，回家看電影，不亦樂乎。某天上午，藍夢如常回到課室，卻發現本來放在座位抽屜中的課本散滿一地，有幾本更不翼而飛，換來罰企和留堂。被老師懲罰時，兩位好友竟然在偷笑，藍夢憤怒又無奈，後來從同學口中得知二人是始作俑者。自此，藍夢在校園內開始受盡欺凌。在藍夢眼中，好友A成為了班內的惡勢力，同學們都聽從她的說話幫忙「睇水」，向兩人報告其行蹤，繼而把她絆倒在地上。午飯時段，她們在藍夢進食中的飯盒上吐痰，令她多次餓着肚皮上課。後來，她情願每天捧着飯盒，躲在廁格中吃。

友背叛親漠視 成績下滑被勸退學

「同學們無時無刻都在罵我，上課時也不例外，他們會低聲罵：白癡、蠢才、癲婆、姣婆……老師們沒有察覺。」欺凌者們很喜歡見到藍夢難過的樣子，所以她每天裝作「正常」來隱藏自己的情緒。日復日，如此生活維持了整個學年，藍夢卻不敢向老師提起半句。藍夢曾目睹校內其他欺凌事件，但老師的處理的方式加劇了欺凌者的行為，為求自保，她選擇讓事情丟淡。向家人求助時，他們卻認為那只不過是孩子之間的相處，「他們說這些事情每人都會面對，很快便會過去了，當時我真的不知道可以找誰傾訴了。」外在的傷害能看得見瘀傷、流血，但精神上的傷害誰也看不見。

欺凌事件開始時，藍夢已在思考是否自己做了錯事，直接向「好友A」詢問不果，藍夢偶爾在廁所中聽到「好友B」跟其他同學說自己壞話，她的一句「今次成功了」令藍夢明白到，這都是B的計劃──只為了可以完全佔有A。回想起來，令藍夢最難過的並非種種欺凌行為，而是被朋友背叛的感覺。

欺凌事件令藍夢無心向學，學業成績由全級頭三十名跌至最後幾名，中二留級一年，學校社工建議她退學報考技術型學校，終結了兩年半的欺凌時光，但藍夢自此隱蔽在家四年。

沉迷虛擬世界 幻聽休克尋求了結

藍夢日夜顛倒地躲在房間內打機，每日只睡兩三小時，一覺睡醒，見到遊戲中的隊友全都上線，她便感到安心，「現實中的人很虛偽，虛擬世界中的朋友給予我很大安全感，因為彼此之間不需要負上責任。」

每天把自己鎖在房間之中，藍夢還會用錫紙把窗封起來，「外面的世界對我來說很危險，充滿爭鬥。」家庭關係冷漠，家人們拍門叫她離開房間，藍夢只感到不被明白，只會待家人不在家時才出房門。回想在房間中的四年，藍夢覺得自己曾經有過情緒問題。她會不受控地大叫，無論吃飯還是睡覺都會無意識地哭泣，偶爾自殘，也曾經出現過幻聽，「自從開始被欺凌之後便不斷聽到被人罵的說話，無論是否身處學校，或者身邊有沒有人也是如此。」日積月累的情緒令藍夢想過一死了之，於是在網上尋找自殺方法，最後還選定了以上吊方式了結。在為自殺作心理準備的期間，藍夢幾次突然休克，撞到頭部、耳鳴、出冷汗，無人知道也沒有求醫，可幸的是，幾次休克的經歷令她能想像到死亡是怎樣的一回事，間接令她放棄自殺念頭。

藍夢上網查資料發現，休克原因可能是因為長期日夜顛倒的生活，再加上一直玩開的線上遊戲熱潮減退，令她決定將興趣轉到畫畫上。這從小到大的興趣改變了藍夢，畫畫成為了她的情緒出口，內心變得平靜。感受到身體和心靈上的改變，藍夢感慨說：「人生就只剩下繪畫可以支持到自己了。」依靠網絡來不斷練習畫畫兩年，藍夢感到要畫得更好，便需要請教老師，令她萌生離開房間的念頭，於網上報讀繪畫課程。

踏出家門上課 驚覺電話型號已變

四年沒有離開過家門的她，出門前一晚緊張得不得了，不斷想像街上充滿人群的環境，預先執拾好工具與畫作，準備向老師請教。

「那是一個下午，每一絲陽光都十分刺眼，我不停流眼水，有時幾乎開不了眼睛。街上的環境很陌生，已不再是我所認識的世界了。」四年來沒有看新聞也沒有接觸過外人，藍夢印象最深刻的是發現大家的手提電話型號都已不同了。

採訪當天，藍夢相約好朋友嘉恩在漫畫店相見。由中二認識至今，嘉恩對藍夢第一印象是其花名「紙片人」，那是藍夢中學時在別人眼中又白又瘦的形象。嘉恩笑說：「她當時真的沒有朋友，哈哈！」個性開朗熱情，跟身旁的藍夢一凹一凸，「那時她坐在我前面，跟她聊天時，說話多數是我講九成，她講一成吧。」在嘉恩眼中，這位說話眼神閃縮，從不直視他人的同學令她十分好奇，二人因同樣喜歡看漫畫而成為了朋友，但藍夢總把內心感受收藏的個性，令嘉恩從不知道她被欺凌的感受，「每次問她的感受時，她只會以『哦』來回應。」嘉恩續說：「她上課時經常畫畫，當時純粹覺得她很喜歡畫畫，後來才知道應是因為欺凌事件所以用來逃避現實。」

密封盒子開窗 不再逃避面對哀傷

畢業後少了見面，嘉恩在每年聖誕和藍夢生日時都會寄卡問候，但全部石沉大海毫無回音，堅持了好一段時間，才令藍夢敞開心扉，「被她感動了，開始被動搖，原來世界上也有可信任的人。」十年過去，藍夢在最近三、四年才向嘉恩分享一切的經歷，嘉恩形容：「從前的她像一個密封的盒子，密不透風，現在更像一個陽光明媚的房間，有窗口穿透着陽光。」

用藝術方式將過往黑暗的經歷呈現眼前，藍夢多年後終於沒有逃避，更希望《花花日記》可以陪伴同路人，讓他們知道自己並不孤單。她堅信，繼續創作下去是對十年前的自己的一個交代，也是疼錫小時候的自己的一個方法。「藍夢」這筆名，背後有「藍色的陰影，承載着無盡的夢想」的想法，陰影代表着過往的哀傷，哀傷成就了夢想。藍夢帶着這份哀傷，開拓了一條藝術路，只為告訴我們：我們都不應該去害怕哀傷。

記者：黃曉楓

攝影：潘志恆