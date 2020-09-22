港情講趣●10年資歷香港冠軍　轉筆小子：學到如何學習

學生時代，大概每個人都在課堂上都轉過筆，畢業後，轉筆這回事便和筆袋一起丟進垃圾桶。這天，22歲的黃夏誕（LaYe）拿出一個印有銀色「Hong Kong Pen Spinning」字眼的筆袋，裏面放了十數支筆，他取出其中一支白色筆身、黑色膠套的雙頭筆說：「這是陪伴了我10年的夥伴，NZ DC。」

LaYe一邊靈敏地旋轉着手上的NZ DC專用筆（DC指雙頭筆，NZ為此筆創作者的名稱），一邊回顧10年前，他讀中一，TVB劇集《讀心神探》中黃宗澤（替身）轉筆一幕掀起了香港的轉筆熱潮。LaYe沒看劇集，但受朋友影響，也開始沉迷轉筆，他形容那時轉筆已經融入了他的生活：用電腦轉、看電視轉、用手提電話轉⋯⋯然而，這股轉筆熱潮很快就在友儕中冷卻，但已愛上轉筆的他便加入了「香港轉筆論壇」，與其他轉筆愛好者一起拍攝轉筆影片，交流轉筆技術。「中學生涯中的圈子，除了校內，就是轉筆圈。」

戰友跌爛如生病 「我被時代淘汰了」

自中二開始，LaYe參加轉筆比賽，擅長由基本動作Sonic、Pass及Around組成各個連接技的他，曾獲得「香港轉筆大賽」冠軍；2015年代表香港參加世界轉筆大賽（PSWT），與來自日本及台灣等地的轉筆者比賽，最終16強止步。參加轉筆比賽並不需要乘坐飛機，而是透過影片參賽。評判會從呈現（Presentation）、流暢度（Movement）、難度（Difficulty）、美感（Aesthetics）及創意（Creativity）等方面評分。

LaYe說由於轉筆講求平衡，因此每一個轉筆者都有自己的專用筆。「這支筆陪伴我征戰了10年。」他擺弄着手上的NZ DC說。這支筆是他中二那年從一位前輩手上接收過來的，雖然筆的重量並不平均，但他已經習慣了這支筆的結構及手感，「我只有用它才能發揮最好，其他筆不那麼手到拿來。」

就在他中五那年，一次練習中摔破了NZ DC的筆頭，他開始意識到，自己和它一樣，已是一去不復返。「轉筆時一定會不斷跌筆，少說也有數千次數萬次，當筆頭不斷受力，損壞是必然的事，就像養寵物要面對生老病死一樣。」雖說早就料到，但他還是深受衝擊。即使買了相同牌子的膠去修補，他知道這戰友已經不一樣了。此後，他覺得自己的轉筆實力，就像坐跳樓機，一下子跌了大半。

「自從專用筆出現裂痕，我便知道我被時代淘汰了，我真的老了。」說老，其實他才剛踏入社會，真正老練的是他轉筆的年資。

「已經很久沒有人問我關於轉筆的事。」LaYe慨嘆。於是我們請來魔術師Dan，讓LaYe教導Dan一招「Back Fall」，即由連續的「Pass」組成，由食指轉至尾指。擅長玩弄魔術花式的Dan練起轉筆也總是絆絆磕磕，他說：「其實與變魔術分別不大，也是講求手指的靈活度、敏感度。但困難的是，練習這個招式需要三四天時間。」LaYe教導Dan轉筆時，有種久違的感覺。他想起中學時曾因為轉筆上電視，他一名小學鄰居看到後，跟LaYe說他想學轉筆。但由於當時男生年紀還小，LaYe見他手掌太小，便對他說：「你長大一點再跟我學吧。」然而數年過去，小男生已經長大成高中生了，卻沒再找LaYe學轉筆。直至一次二人碰面，那男生對LaYe說：「其實轉筆有甚麼用？又不能賺錢。」

拍片費時難兼顧 為DSE「荒廢了轉筆」

LaYe明白這就是香港的現實，不能賺錢的東西等於冇用。但他並不認為轉筆冇用，他笑說自己是因為轉筆令成績進步，「因為轉筆是一個使我學習如何學習的途徑。」現實是，LaYe最終還是因為學習，停下轉筆的手，把筆運用到試卷上。「在香港的教育制度下，大家要選科、考公開試，限制了我的時間運用。中五那年剛好有轉筆比賽，但碰着準備迎戰DSE，我花了很長時間拍攝影片，自然佔去了學習的時間。」

升上中六後，為了專心應付DSE，LaYe還是「荒廢了轉筆」，可說是香港教育制度下必然的結果。後來成功升上大學、現在又出來社會工作，LaYe覺得轉筆這回事似乎又變得更邊緣了。但問他會否放下手上的筆，他則說：「其實沒有放下與否，床頭放着這支筆，看到便拿上手轉一轉。」

記者：黃桂桂

攝影：林正言、伍永健