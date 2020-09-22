對付濕疹是一場持久戰。每個患者都試盡不同方法：中醫、西醫、偏方，無所不用其極。23歲的李健彰（Harrison）用了十年時間，終於找到適合自己的方法，擊退身上近九成的濕疹。數年前仍未夠20歲的他，既開網站，又寫書分享經驗，去年底更與同學開辦社企，希望幫助更多同路人走出困境。

自六歲起，Harrison除臉部和胸腹，全身都是濕疹，手腳關節及背部尤為嚴重。他憶述：「流血是其一，之後會有膿液冒出，慢慢抓到血也不再流出來，會看到皮下有一層白色物質，碰到會很刺痛。」他看過中醫、西醫，坊間買的藥膏都試過，但病情仍未見曙光。曾以為是香港潮濕炎熱的氣候所致，豈料到氣候幾乎相反的澳洲讀書時，病情也不見好轉。肉體痕癢難當，心靈上的困擾亦從未休止，有時因為痕癢而出現的小動作，卻令旁人覺得煩擾，繼而被責罵，對此Harrison十分無奈。他說：「背癢時我會撥弄一下衣服，朋友、媽媽會問我在幹甚麼，可能是不耐煩的表現吧。」又試過與家人同枱食飯時，家人看見他的死皮在燈光下飛舞，再黏飯菜上，立即說一句：「有冇搞錯，點食呀？」Harrison無奈地說：「其實是誰的錯？這些我控制不了，我不開心是因為我無法選擇，要是我能選擇、能解決，我老早就解決了。這十年來是沒有方法，某程度上家人也放棄了。」

與濕疹搏鬥十年，他在中四上網發現藥物以外的治療方法，「有人會食raw food，即是全部食物都生食，包括肉類。好極端，我不敢試。」他取易捨難，試過三日內只吃水果，「當然難適應，所以叫朋友一齊試，結果到第三日晚上，我們就忍不住買飯盒食，哈哈！」雖然只是短短數日，但濕疹確有輕微改善，這令他到暑假時下定決心，戒掉所有可能致敏的食物：如蛋、奶、豆類，加上經常運動，濕疹居然在三個月後大幅消退、完全不癢，「真正覺得痊癒的一刻，是運動時汗流浹背也沒有搔癢。」他指濕疹大幅改善後，「整個人很舒服，終於可以正常地做人。」

戒口非一刀切 情緒心理亦重要

此後，他開設網站「CureEczemaSlowly.com」，每星期寫一、兩千字分享經驗，強調想康復，是透過慢慢改善生活習慣，沒有捷徑。網站在短短四年間，錄得來自世界各地、超過一百萬人次瀏覽，不少人更在其網站內留言，感謝Harrison。 三年前，Harrison更將網站內容及更多經歷集合成實體書《The Eczema Manual》，在網站發售。至今雖只售出數百本，不過他仍覺得幫到人已經很滿足，「濕疹最大的問題不是因為欠缺甚麼藥物、欠缺甚麼科學發現，欠的是一個帶領你的人，告訴你要怎樣走這條康復之路。」

濕疹病因多，不同人的發病原因都不盡相同，Harrison的個人經驗究竟如何幫助到人？「的確，例如食物方面，有人對豆類敏感，有人則對奶類敏感，人人不同。我的方法是全都戒掉，不過並非人人做到。所以應該是你能改善到的，便要去做。飲食只是其中一個因素，還有情緒、睡眠、運動和環境，如果全部範疇你都可以改善少許，免疫力就會強化，濕疹也會有好轉。」 他坦言，當年三個月極嚴謹的飲食習慣是不可能長期維持，自己現時也並非吃得十分清淡，「現在吃蔬果和肉的比例，大概是八比二，有時我也會吃薄餅、吃薯條，因為心理上的平衡都很重要，戒口不一定是一刀切。」

為更了解食療的幫助，他在大學主修營養學，還認識一群同樣關心濕疹的同學，有的是自身患有濕疹，有的則是家人或朋友受濕疹所困，正於港大修讀內外全科醫學士的林曉晴（Michelle）是其中一員。Michelle說：「第一次見Harrison，覺得他的皮膚完全正常，而且個性開朗，真的沒想過他以前有嚴重濕疹，覺得他很堅毅，很佩服他。」 去年起，他們到訪不同學校和企業，以過來人身份舉辦講座，去年底更成立社企WeDerm，除了舉辦工作坊，更會安排修讀醫學、營養學、藥劑學的同學，為濕疹患者提供一對一個人化諮詢服務，針對患者在生活、飲食上的習慣，提供建議，從而控制病情。新穎的想法令他們在香港社會企業挑戰賽奪得亞軍，獲得約十一 萬元的第一筆營運資金。

雙管齊下模式 填傳統治療空隙

Michelle說：「WeDerm希望可以填補傳統治療的空隙，用一個雙管齊下的模式，減少病人用傳統治療的次數。我們最終目標是希望病人只靠良好生活習慣，便可控制濕疹。」試業大半年已幫助過百名患者，評價不俗，逾九成患者覺得有效。不過，WeDerm始終是一群大學生辦的初創企業，會否怕受質疑？她說：「雖然我們年紀較輕，但團隊尤其是Harrison，都有很多濕疹經歷，他們所學到的，都可以跟人分享。加上WeDerm（團隊）算是港大出身，有很多專業人士，如公共衞生範疇的教授，也很樂意提供專業建議。」

皮膚科專科醫生陳湧指，西醫治療濕疹，以消炎或減輕局部免疫系統問題為主。醫生會視乎嚴重程度用藥，輕微用潤膚膏或類固醇等外用藥物，有細菌感染則用抗生素，嚴重或須用口服免疫系統抑制劑或生物製劑等全身性治療。「口服免疫系統抑制劑能減少濕疹活躍性，但有較多副作用，如削弱身體免疫系統、影響肝腎功能等。而生物製劑則能針對壓抑與濕疹有關的發炎因子，副作用較少，不過也算不上是根治，要定期使用，費用亦較高昂。」

陳湧醫生強調，患者情緒對病情亦有明顯影響。他說：「若病人很焦慮、抑鬱、壓力大，有機會影響荷爾蒙及皮質醇，令免疫系統變得不穩，使病情惡化。」他建議，患者可多做戶外活動，分散注意力，避免長期專注於濕疹的痕癢。「雙管齊下是一個主流的治療方向，除了用藥或避免致敏源，令病人開朗等幫助情緒紓緩的方法，我們也很想做到。若能紓緩壓力，病情也會有改善。」

記者：李煒汯

攝影：張志孟