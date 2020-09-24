期間限定│YDC聯乘本地15個型格時裝品牌 展覽+購物銅鑼灣希慎即睇即買

【特約報道】好肯定，當消費信心回復之際，當然首推支持本地設計品牌。作為香港時裝設計師發表創意的平台，2020度香港青年時裝設計家創作表演賽（YDC）剛於上周末圓滿落幕。是次YDC聯同15個本地設計品牌推出期間限定店，於希慎廣場9樓舉行「YDC Collective Popup」，同步展出新登場得奬系列，實行讓潮人「打卡 + 購物」，以不同方式支持本地創作。

每年9月，都是時裝界的盛大日子，YDC早前舉辦「PHYGITAL SHOW」，網上直播CG加真人合成時裝秀，破天荒同步於網上公佈得奬結果，跟大家見證時裝數碼年代，今年還首次跟希慎廣場合作推出全新獎項「我最喜愛系列」，讓公眾從14位YDC 2020參賽者中投選心水設計師。上周末順利誕生2020香港青年時裝設計家創作表演賽 YDC各獎項得主。如果大家意猶未盡，不妨親臨希慎Urban Sky的YDC Collective Popup，現場除了展出最新出爐的YDC得獎系列，亦結集15個本地設計品牌大搞Popup Store，售賣人氣時尚單品。

受到疫情影響，各行各業都努力轉型繼續運作，時裝界亦一樣。有份參與今次Popup的設計師Charlotte Ng表示，疫情下反而更專注做好自己的官方網頁charlottengstudio。「Online shopping已是大趨勢，未來會增加更多資源在這方面，長遠希望吸引更多不同的顧客。」

另一位設計師Wilson Choi直言，以往每年均會去上海、巴黎參展，今年的首要任務是守好預算，保留資金運用在市場推廣。「今年少了到外地參展的機會，我們會更聚焦在網上推廣品牌，當大家都增強網絡宣傳，怎樣可以突圍而出，讓人了解自己品牌才最重要。」

YMDH的設計師Jason Lee就如其品牌理念一樣，非常樂觀。Jason認為現階段最佳做法是以不變應萬變，看清楚市場情況才行動。「雖然生產量減少，但我們仍保持思考，疫情期間正好是養兵、沉澱的機會。我們品牌喜歡破舊立新，有危有機，想令大家開心，做更多開心設計，歡樂是目前社會最需要的東西吧！」

YDC Collective 期間限定店現正開催

日期：即日起至10月5日

時間：12:00-20:00

地點：銅鑼灣希慎廣場9樓 Urban Sky

參與品牌： ARTO. / CAR|2IE / Charlotte Ng Studio / Coney & Co. / FromClothingOf / Invisibilis Moveré / KEVIN HO / Lapeewee / Midnight Factory / MODEMENT / MOODLABBYLORRAINE / PHENOTYPESETTER / REDEMPTIVE / WHY / YMDH

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