香港本土工業Made in Hong Kong本來就買少見少，標籤貼紙還得變成MIC看到嘔血。幸好本地手工啤越開越多，或許可殺出一條血路。

小工場裏的小房間，塞滿了八個比人還高的大酒缸。今年才18歲的吳珈朗爬高爬低，為剛清理好的酒缸注水，又要為釀了一星期的啤酒試味。當啤酒甜度，質感都合心意時，就將酒缸溫度調至4度，令它停止發酵，一副專業模樣。「之前都是跟同學喝大廠出的啤酒，其實像喝汽水般貪那份清爽口感，但到這裏慢慢學，卻愛上聞啤酒花的香味，要試酒甜不甜、厚或薄，才會喜歡上。」

阿朗考完DSE，暑假參加由北區連線羅庭輝辦的北區調理農務實習生計劃。實習兩個月，人工萬多元。計劃目的，是想讓年輕人認識及走入香港本土工業，振興Made in Hong Kong，計劃包括七間本地工廠，有農場、木工場、護膚品公司以及本地酒廠。他揀了到荃灣的小型手工啤酒廠──吹啤啤，學製獨特口味的手工啤。

80後梁家泰（David）四年前創辦吹啤啤，當時他一個人，辭掉工作，用積蓄入口優質啤酒花，他看書、問人、看YouTube，向現有酒廠租用一兩個酒缸，就成了一腳踢廠長。現在他仍與朋友合租啤酒廠房，連同他，有全職員工……兩個，每月生產約7,000支不同口味的啤酒。五六月武肺疫症稍緩時，曾經歷「報復式消費」，啤酒突然大賣，七八月又一個難關，這時候請實習生，點解咁勇？

酒標老土 被嘲似長輩圖

自覺在社會工作了十幾廿年，不年輕了，但手工啤是年輕人的產品，David想知道後生仔喜歡甚麼口味、甚麼包裝，方可以走得更遠，所以試試這個實習生計劃。他笑說：「試過推出一隻黑糖薑母啤，最好當然有個帥氣的貼紙，但我直接搵塊薑，影黑糖就做貼紙，結果被年輕同事笑老土、似長輩圖。」受打擊？「都係，但要留意現在流行甚麼，始終需要時間，也需要有年輕人腦袋同我brainstorm。找年輕人OK，就算要花時間教他們工作，但卻幫到手。」

製作手工啤酒跟紅酒、烈酒不同，不需要先有農地種靚葡萄就可起步。只要入口優質麥芽、啤酒花就成，所以世界各地的城市都有條件去做好的手工啤酒，包括香港。

現時香港有近20間手工啤酒廠，對象也是年輕人，約40元一支其實跟現在的果茶差不多，每季都有新口味。他們的啤酒，口味同設計都比較估佢唔到。例如用「相信政府」那班阿姨做貼紙的，是種含藥材味道的啤酒；有用本地蜂蜜釀的啤酒小蜜蜂；而最受歡迎的，是以曹查理做招紙的話梅蜂蜜酒「單眼佬」。David說：「這些都是之前一個九十後intern同事炮製出來的。因為話梅係鹹濕嘢，他找了曹查理這鹹濕佬做招牌囉。現在的年輕人流行看老電影，仲熟過你。他們會見個包裝抵死古怪，吸引了才去理解是甚麼口味，這個挺有趣的。 」

想玩食字 啡味啤酒=啡酒

實習兩個多月，阿朗由淨飲乜都唔識，變得了解大部份啤酒的口味結構，除了落手落腳釀酒及打理酒廠的工作，也有看書及上網看外國人如何釀酒，「有時去茶餐廳叫茶走啡走，都會想玩食字，可能烏龍茶味的酒叫『茶酒』，咖啡味的啤酒叫『啡酒』。」

成功考入護理系的他，最近還調配了熱情果味的IPA啤酒。愛上啤酒花香味的他說：「我做的IPA用一隻叫Citra的啤酒花，會放大量啤酒花下去，它會有一種熱帶水果，像熱情果，芒果，橘子或梅的香味。」味道仍在調節中， 希望有日成為新產品。David鼓勵說：「他們不單止來做兼職，係應該做自己的東西推出市場，做令自己感到光榮的作品。我希望大家都有這一天。」

吹啤啤facebook：HongKongWhistle

記者：陳慧敏

攝影：果籽攝影組