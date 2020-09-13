武漢肺炎期間談環保很「離地」？有一對住在坪洲的情侶尹寶燕（Ren）及陳俊彥（阿產），卻因肺炎爆發而開始過着「零廚餘」生活——煮完一頓飯，沒剩半點廚餘。阿產搖搖頭說：「我不覺得環保是離地。」Ren在旁邊補充，「我們只覺得處理垃圾很麻煩，不製造就不用處理。」

「執嘢」創辦人Ren在坪洲街市買了一個西瓜回家，把西瓜切開後，一塊塊連白邊的西瓜皮約一厘米厚，足足可以塞滿一個食物盒。要是以前，Ren二話不說就會把這些廚餘扔進一個膠桶裏，待膠桶滿了，就提去山坡下的「聚寶坪」廚餘回收中心，然後換另一個空的膠桶回家。

「以前十分依賴廚餘回收中心，把它當成另一個垃圾桶。所以我們從不思考怎樣消滅廚餘，反正都扔進桶裏，拿到回收中心就好了。」Ren說。

2020年初，武漢肺炎開始在香港蔓延，打亂了她的生活規律。2月時，「聚寶坪」宣佈停止回收廚餘服務，就像定時到站的巴士突然脫了班，Ren及男朋友阿產頓時感到手足無措。他們看着廚房裏堆積的廚餘，不知如何是好。要扔進垃圾桶嗎？「有種奇怪的感覺，好像有個聲音告訴我，不應該這樣做。我們已經習慣了廚餘不扔進垃圾桶裏，這迫使我們思考如何處理廚餘的問題。」

蘿蔔葉醃雪菜 如發現銀包多咗一千蚊

問題由一個農夫解答。有一天，Ren和阿產去農墟購買蘿蔔，蘿蔔頭長了一大片蘿蔔葉，他們不知道如何處理這蘿蔔葉，農夫告訴他們：「其實雪菜就是用蘿蔔葉醃成的。」他們有點驚訝，於是回家嘗試自製雪菜，沒想到真的成功了。「那種感覺就好像銀包內一直放着一張1,000元紙幣，但自己從來沒有察覺。」Ren這樣形容。

於是他們開始上網觀看影片、去圖書館借閱教人烹調廚餘的書，並嘗試在家過「零廚餘」生活。Ren最有成功感的一次，是她把整個哈密瓜完美消化。吃掉哈密瓜肉後，把白邊切下，製成果醬，再把哈密瓜籽攪碎，加入牛奶製成飲品，至於果皮則化作堆肥。

Ren切西瓜時說，西瓜也可以像哈密瓜那樣處理，只是這天她想挑戰其他製作方法。她把白邊和西瓜皮分開，再用白邊醃製一道涼拌小菜「西瓜翠衣」：先把白衣切粒，放入罐中，以1:1的比例倒入水及醋；然後加入適量糖及鹽，醃製一星期便可食用，味道酸酸甜甜。

至於西瓜皮，在堆肥前還可以製作「環保酵素」，可以去污、通渠。Ren笑言武肺初期市民瘋搶漂白水等家居清潔用品，她家裏卻一瓶漂白水也沒有，環保酵素則有幾樽。「唔知可唔可以殺菌，但我覺得用環保酵素都夠乾淨。」製作環保酵素，材料比例為一份糖、三份果皮等廚餘、十份水。由於過程中會發酵，因此需要定期放氣，否則容器可能會爆炸。

「其實真的有很多方法可以處理廚餘，但香港人物資太充裕，從來不思考『浪費』這個問題。」Ren取出一罐3月製的蘋果醋，是她用蘋果廚餘、糖和水做的，「這罐蘋果醋就是我的護髮素。」處理廚餘最大的挑戰是甚麼？阿產笑着說：「最大挑戰就是不夠廚餘，例如我熬高湯要儲更多菜頭菜尾，味道才會香濃。」茹素的兩人，做菜的要求也不輸吃葷的。

Ren打開雪櫃，雪櫃內有一罐罐由不同廚餘醃成的食材，例如蘿蔔皮、焦糖洋葱。拉開蔬菜格，裏面沒有新鮮蔬菜，卻放着一個個雪糕盒，雪糕盒蓋上用英文寫着「Broth」（湯），揭開蓋，裏面有洋葱皮、蒜頭皮、番茄椗等廚餘，她說：「儲夠一盒時就可以煲高湯，現時還未夠。」Ren再打開旁邊一個寫着「Enzyme」（酵素）的雪糕盒，把西瓜皮放進去，待某天取來製作環保酵素。Ren咧嘴露出一排整齊的牙齒說：「整環保酵素及熬高湯是處理廚餘的萬能key。」

蔬菜格裏也有一堆乾癟的龍眼皮，Ren說這些龍眼皮放在雪櫃底也有一段時間了，只因他們一直不知如何處理。「當然可以製作環保酵素，但我們希望有辦法把龍眼皮吃掉，食物當然還是食落肚最好。」

香港每日有大量食物送去堆填區，根據2018年環保署《香港固體廢物監察報告》，香港每日運往堆填區的廚餘為3,565公噸，是都市固體廢物第一大成份，佔31%，大約等於250輛雙層巴士的重量，但廚餘的回收率只得1.5%。

回收箱稀少 市區僅35屋苑收廚餘

未搬去坪洲前，Ren過着與都市人相同的生活，把廚餘倒進垃圾桶，任由它們運往堆填區。「因為市區沒有地方回收，我只可以扔去垃圾桶。但其實廚餘是一個大問題，佔家居垃圾最大部份，香港根本沒有一個好方法去處理。像廢紙、鋁罐、膠樽也叫有三色回收箱，但廚餘呢？沒有。」她慨嘆。

事實上，除了坪洲，香港不少離島例如梅窩、南丫島亦有廚餘回收中心。至於市區，現時全港只有35個私人屋苑獲撥款參加「屋苑廚餘循環再造項目」，如果屋苑沒有廚餘回收，市民只能把廚餘扔掉，或拿去大多位於工業區的回收點。

武漢肺炎緩和後，坪洲的廚餘回收中心又重開，二人上了一課，不再一味把廚餘扔進膠桶，「這段時間學識減少回收食物，發現真的可以做到零廚餘，很有滿足感。」他們說。Ren補充，香港雖然沒有糧食荒，但武肺期間的確曾出現糧食瘋搶潮，在這個甚麼都不確定的時代，只能自己多做一步。「如果有一日，超市再沒有食物賣怎麼辦？起碼我知道可以這樣保存食物。」

蘋果醋ＤＩＹ

記者：黃桂桂

攝影：張志孟、劉永發