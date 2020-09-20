衫褲鞋襪、化妝護膚品是每位女生的日常必備品，但買吓買吓會產生不少廢物。如果想做到環保，不購買是否最好的方法？YouTuber專頁版主Kammie及裸買店店主阿C卻不這樣認為。

90後女生Kammie平時多在YouTube頻道「the lesser evil」分享環保生活的訊息。她透露自己以前並不環保，讀書時因為網購方便，每隔一兩天就買一次衣服，每次買三四件，當時她可以連續八星期，甚至一個學期不用洗衣服。

後來Kammie看了一套關於時裝背後的紀錄片《The True Cost》，讓她知道原來時裝業對環境及勞工權益有很深的影響，「牛仔褲在染色過程中，要用到漂白水和重金屬，加上成本問題，大部份都在落後國家製造，但他們沒有環境保護政策，會將廢物排放到大自然，工人亦沒有勞工權益，容易遭剝削。其中一個案例在孟加拉，很多女工在危樓趕製定單，最後工廠倒塌，很多女工喪生。於是我便想，是否為了一件衣服，犧牲落後國家的環境及人命呢？」自此她開始注重環保議題，反思自己平日的購買習慣。

篩選品牌似揀黃藍店

她認為最重要是環境公義，「地球上的資源要用得其所，製造一件衣服時，不可以剝削周邊的人和動物的權益，同時也保護勞工，這幾點十分重要。」Kammie現時都會購買環保品牌的衣服。例如unspun這個品牌的牛仔褲，會利用瑞士良好棉花發展協會的棉花，製作時少用水，減少水污染。品牌亦盡量不做洗水效果，減低工人吸入有害物質的機會，但價錢可達千多元一條。內衣方面，她會選擇可分解、循環再造的產品，The Very Good Bra及Girlfriend Collective等。她笑言：「現在買衣服好像選黃藍店一樣，會了解牌子背後理念，亦會更珍惜每一件衣服。」在香港，談環保已經很難，環境公義離我們更遠，Kammie說：「其實這些議題離我們不遠，你要達到環境公義，最基本就是我們要有言論、新聞自由，這些便是香港今時今日追求的普世價值。」

受到《The True Cost》這套紀錄片影響的，又怎會只有Kammie。同樣是90後的阿C，亦因為看過紀錄片，2019年1月1日開始了她的no buy生活。阿C笑說：「其實我從沒想過自己會選擇不購物，因為我一直很喜歡買東西。我設定了一些規則給自己，有四個範疇不可以再買新的，分別是化妝品、護膚品、衫褲鞋襪手袋和擺設。」但阿C說其實也有例外，就是用完了便會買新的。

「考古」自製護膚化妝品

一直喜歡歷史的阿C，看到三四十年代外國女生的相片，覺得她們妝容很漂亮，於是開始研究她們的技術。「我相信皮膚是身體最大的器官，搽甚麼上去也會吸收。現時護膚品化妝品的成份我不太了解，不如嘗試自己製作，可能更安心。」看過多本參考書，如1910年出版、Margaret Mixter的著作《Health And Beauty Hints》等，甚至古法配方，了解過去外國女性的護膚方法，再加以研究，阿C製作出不同產品，護膚方面有清潔面膜、修護霜等；化妝則有零廢睫毛膏及礦物色素唇膏。但她說精華這類產品無法自製，需要買時會小心選購，盡量揀選環保產品，目前自家製和較環保的品牌，佔家中護膚化妝品八成。

今年6月，阿C在荔枝角開了一間「裸買店」Savonnezero，賣無包裝的貨品，省卻不必要的包裝垃圾，亦希望可以改變大家認為裸買店高端、難以親近的形象。「我們想推廣的不是商品，而是一些生活概念。真正對環境好或改變社會風氣的，不是一人努力做很多，而是大家都付出一點努力，效果會更好。希望更多人能自製代替購買，令到這個環保的概念更加普及。

「這一年香港人習慣消費是表態，加上社交媒體普及，消費者的反饋會給品牌添加壓力，一些不太注重環保的牌子會思考如何滿足顧客的需要，現在越來越多消費者一起推動全球環保。」每一次消費也是一種投票，用你的力量，去創作出一個更美好的世界。

Savonnezero 荔枝角永康街55號金百盛中心1109室

記者：鄭煒霖

攝影：潘志恆

場地提供：HAUSTAGE K11 MUSEA