又黑又圓的大眼睛、毛茸茸手掌般大的身軀、有別於普通寵物鼠的滑翔能力，不少人都因蜜袋鼯（粵音：吳）的可愛長相而衝動飼養。不過照顧蜜袋鼯的日常並不簡單，多年來棄養個案不斷，武漢肺炎來襲後，情況更變本加厲。

蜜袋鼯Petaurus breviceps

分佈：澳洲、新幾內亞、塔斯梅尼亞島、印尼

分類：有袋目、袋鼯科

壽命：人工飼養可達12年以上

食糧：高蛋白粉、蜂花粉、蜂蜜、蔬果等

三十七歲的Kally Kwan，在家中養了八隻蜜袋鼯，包括朦豬、小白和肥妹，還有一隻是遭棄養正在尋家的小可愛，四隻幫朋友屬寄養。「其實蜜袋鼯智商很高，可以教導牠們不同指令，有些朋友能教牠們定點去洗手間，只看牠們是否願意做。」她笑言蜜袋鼯性格有點野蠻，像貓般有個性。「樣子真的很可愛，但牠們每隻性格都不同，所以當你養了一隻後就會不自覺地想多養一隻，然後會越養越多。」

Kally在二〇一五年收養了第一隻蜜袋鼯，約半年後在街上拯救了一隻走失的蜜袋鼯，讓她決心成立一個蜜袋鼯的中途之家「蜜寶救援隊」，把救回的蜜袋鼯帶回家照顧，並為牠們找主人。「救貓救狗的人很多，但真的沒有人拯救這些走失了的蜜袋鼯，所以成立了這個平台，讓不同蜜袋鼯群組的成員加入，當大家走失了蜜袋鼯或者發現了有走失的蜜袋鼯，有個可聯絡的地方。」多年來，她拯救不少走失或遭棄養的蜜袋鼯，至今送養的已有約二三十隻。

武肺增棄養 手術費上萬

不少香港人當寵物養的動物，如蜜袋鼯、雪貂及土撥老鼠等，買賣和進口都屬違法，坊間普遍相信，一定是當初有人走私，把他們帶到香港，但至於確實來歷就無從稽考。

雖然擁有或領養蜜袋鼯不違法，但買賣或進口則屬違法。Kally指，現時在港被人飼養的蜜袋鼯，應是約二十年前有不法之徒以走私方法引入。有些人會透過不同寵物平台免費領養，不過有人為追求指定人工配色，非法從內地走私蜜袋鼯來港。「牠們的原色是啡色帶黑色斑紋，白色、白金或奶油色都是人工繁殖而來，在香港較少有，有人因此選擇走私貨。」她反對購買走私蜜袋鼯，一來買賣本身已屬違法，二來在運送過程中，動物長期關在密閉空間內，缺水缺氧，容易死亡。

Kally透露，武肺期間的棄養個案增加不少，平均一至兩個月就有一宗，「武肺開始後棄養問題變得嚴重，有些人真的會毫無原因地帶牠過來，然後說要棄養。」問到最深刻的拯救個案，Kally就憶起，曾經接收過一隻自殘尾巴至露骨的蜜袋鼯，「我當時來來回回診所數次，讓牠做手術醫治尾部傷患，已忘記確實花了多少錢，當時做了兩次手術，醫藥費和麻醉費加起上來，大概萬多元吧。」不幸的是，這隻蜜袋鼯手術完成後，在未康復時再次咬傷口，傷口變得越來越深，最終死亡。雖然有拯救不了的個案，幸好大部份接收個案只是營養不良，只要餵飼比普通份量高一倍的蛋白粉，就可讓牠們的體重在一至兩個月內回復到正常水平。

糧食要調配 夜行味濃烈

除了領養代替購買，Kally同時希望準飼養者要事前做好功課，清楚了解蜜袋鼯的特性和日常照顧的注意事項，以免最終要棄養。領養前要準備好基本裝備，例如高身的籠、飲水樽、睡窩和跑輪，糧食則不難買得到，但有點繁複，主糧需要依照HPW（High Protein Wombaroo）食譜調配，包括高蛋白粉、蜂花粉、蜂蜜、生雞蛋、樹膠粉，有需要可以加鈣粉。「蜜袋鼯本身是半野生動物，不如貓狗般已完全馴養，牠們每隻都有自己性格，仍保留某些野外習性如咬人、夜行等等。」Kally手指經常被蜜袋鼯咬傷，手背亦留有無法消退的疤痕。

她笑言，自己為遷就蜜袋鼯夜行特性，會陪伴牠們玩耍至清晨五時。同時，蜜袋鼯會把小便抹在籠子以提高安全感，能否接受這種濃烈氣味，也是準飼養人要考慮因素之一。

採訪：黃藹婷

攝影：張志孟、伍永健