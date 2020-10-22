日本綜藝節目《這個？！實際上是怎樣的課》主持森川葵每集都會拜訪不同高手，她每次都能短時間內學會不同絕學，被網民稱為真人版「寫輪眼」（漫畫《火影忍者》中複製對手招式的特殊能力）。最近森川跟日本轉碟高手Masayan學藝，除了再次成功挑戰高難度花式，亦令大家認識到雜耍轉碟花式有多厲害。其實香港也有一班雜耍愛好者，更曾經揚威日本，在日本雜耍節比賽中贏過冠軍。

丁逸龍（Tony）、謝冠峰、李韋樂是「CBO雜耍團」的成員，三人在中學時參加雜耍班認識，主要玩轉碟和扯鈴。三人由課外活動興趣班學起，至今玩了約十二年，除了參加香港的雜耍比賽，他們更報名參加海外比賽，二〇一七年在日本雜耍節（Japan Juggling Festival）取得轉碟團體賽冠軍。

電視節目中的日本高手Masayan堪稱世界轉碟第一人，是世界上唯一可以同時拋擲四隻碟的達人。去年Masayan來香港時，CBO也曾跟他交流。他們表示，雜耍在全世界不算太多人玩，但就因為小眾，更講求創意和變化，也因為前人沒有太多招式，他們就花心思創作獨門絕招。

加入獨門花式 「飛碟接力」合作技

在細緻技術上未必及得上日本高手，他們想到用全身動作配合，現在全職做雜耍導師和表演的阿樂特別擅長穿腳動作，「外國比較流行拋接類雜耍，拋波、拋樽等等，轉碟算是較新興的項目，我們加了一些繞過身體和跳躍的動作，看起來更有速度感。」除了個人技術，團體雜耍也講求合作，CBO挑戰日本雜耍節前也創出「飛碟接力」團隊合作技，憑着這些自創招式揚威日本。

苦學多年，主力玩扯鈴的阿峰表示也曾放棄過。「初中開始玩雜耍，到中五、六覺得玩雜耍唔夠踢波、彈結他有型就沒有再玩。」後來有活動找他做導師和表演，就和Tony、阿樂幾位朋友一起參加團體賽和鑽研招式，慢慢又再燃起對雜耍的愛，現在覺得雜耍不比其他運動或嗜好遜色，「雜耍好有型，你做到的動作其他人做不到。」Tony也表示希望能繼續進步，挑戰世界，「上年也有參加美國的比賽，也取得了團體賽的第二名，現在因疫症，比賽都停辦，希望將來也有機會繼續出國挑戰。」

記者實試上癮 半小時上手學拋碟

〈果籽〉兩位記者也嘗試挑戰森川葵，花一小時學轉碟，練習前先問阿樂老師有冇可能做到港版「寫輪眼」，他認為學轉碟第一個難關是最初的上碟動作，當然不可能很快像他們做到穿腳或跳躍花式，但簡單拋接技巧是可以一日學到。

上碟分為三個動作，第一步先手持竹竿，將碟放上竿頭，用手腕轉圈，這個階段要慢而大幅度地轉動，待碟邊因動力而起；第二步是手腕畫圈加快及向圓心收窄，要放鬆用手腕力，避免手臂用力；最後加快至一定速度便可停止轉動，讓竹竿頂住碟底正中的凹坑。記者小天花了半小時就上手，餘下時間也學到兩招拋接花式，而我就失敗告終。上碟講手腕的控制和肌肉記憶，一旦感覺來了就很快上手，越學越快，有種讓人越玩越投入的魔力。

阿樂指武肺肆虐前當雜耍導師，收入算是穩定，讀書時修讀工程系的他曾做過相關的實習工作，但不停OT，令他懷疑人生，於是轉行玩雜耍，「那時很迷惘，不知道自己在做甚麼，玩雜耍至少清楚自己喜歡這活動。」可能因雜耍上手難度不高，受到不少中學歡迎，「疫症前可能一星期六天也有班教。學雜耍大概一年左右就可以表演，有不少學校支持辦雜耍班。」

為表演及比賽開雜耍班好像很功利，記者來到了開辦扯鈴學會九年的香港仔工業學校，幾位學生高手又有不同想法。他們上年贏過香港的比賽，曾遠征台灣，由中二玩到中五的阿斌和阿軒都表示，扯鈴為他們帶來自信，本來鍾情踢波的阿軒也選擇專心玩扯鈴。

波牛也轉性 校長：扯鈴有感染力

沈明輝校長表示，扯鈴已經是學校的傳統，訪問當日即場露兩手也沒難度。都說玩雜耍有種讓人上癮的魔力，香港仔工業學校的扯鈴歷史就是證據，「扯鈴有種感染力，之前有位畢業生讀書時很投入玩扯鈴，午飯、小息時間也在操場練習，同學見到覺得很有趣，慢慢越來越多人加入，也算是一種傳承。」沈校長說。

同學在訪問期間正在練習年底表演的團體動作，除了熟練的扯鈴個人花式，還要練習在團隊動作中對齊拍子節奏。在團隊賽事中動作齊整也是得分的標準，可說是一款鍛煉體能兼訓練團隊精神的運動，也的確很適合學生學習。

記者：司徒港燊

攝影：果籽攝影組