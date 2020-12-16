抗疫一年了，裁員、公司工廠倒閉、失業率由疫症爆發前約3.3%升至6.3%，失業人口超過24萬。9月，美國制裁，11月出口美國的Made in HK變成Made in China。「香港製造」招牌不保，但偏偏有班人在疫流設廠創業，生產汽水與糕餅。在最艱難的時候，我們不再只貪平貪方便，而是重新面對藏着香港文化的Made in HK。

傍晚6點幾，從事金融業的Victor及開寵物時裝店的Daniella下班，回到新蒲崗的汽水廠The Carbonation開工。汽水廠投資過百萬，主要生產兩款tonic水，以及荔枝木煙熏水，讓人調酒用。「因為自己好喜歡喝酒，眼見香港有本地製作的Gin酒，我們忽發奇想，不如推出本地的tonic水，襯返。」本地tonic水，唔係有汽就得，他們從大家廚房都找得到的材料入手，果皮、冰糖、草果、百味果及桂皮，都可在九龍城的店舖買到，剩下檸檬。因為進口檸檬的表皮有層蠟即被DQ，於是找了上水黎記有機農場的娣姐，她家中有7,000棵檸檬樹，來自台灣的香水檸檬，摸落外皮厚又硬，少汁，但輕刮外皮，離遠都聞到似香茅又似青檸的芳香。生長於本土有機土壤，確有本地氣味。

「香港好像一直沒有本土的汽水廠啊，我們還以為這麼新鮮的事，一定可以引來好大迴響。誰知個迴響就是疫症來得太突然。」工場2019年籌備，2020年1月生產第一pack tonic水，合作的餐廳酒吧因反送中運動加疫情相繼關門。恐怖程度係一個月賣得一兩箱，即48支。

從賣兩箱到一萬支 雞尾酒tonic有得做

投資七位數字，有些股東退股，剩下他倆一腳踢，守業半年差啲執笠，Victor說：「連回來的車費都唔夠畀，先至開始驚。」Daniella補充：「莫說借酒消愁，完全有種『喂！咪去新蒲崗，咪去工廠，唔好接近這空間，唔想面對』的感覺。」

不過，所有有象徵意義的本土老字號，都有頂硬上的基因。他們說反正疫下冇處可去，平時放工行街睇戲食飯happy hour，而家買個飯盒就回廠吃，或聊汽水的事，反而更專心。「我們自我安慰，要開始一件咁有挑戰性嘅事，今年是最好的時機。」利用這機會，專心做更多。天有眼，有支持本土品牌的咖啡店以他們的tonic水配搭單品豆Espresso，把他們帶入市場；5、6月，疫情放緩，報復式消費、staycation，大家適應市況留家都一樣可chill out減壓，加上對本土產業的支持，生意有起色。又認識了居港的奧地利酒廠老闆，他想做一支在家一開就可以飲，類似雞尾酒的highball（高杯酒）。一個月時間，他們就製作出隨時飲得的樽裝雞尾酒。8月，他們所有產品的生產量約1,200支；12月，最高產量10,000支。打鐵趁熱，他們計劃再投資七位數，新增幾條生產線，Made in HK一樣發揚光大，是2020裏讓人鼓舞的好消息。

有本土汽水冒起，也有人專登疫市開廠。7月，我們首次禁堂食，食店被殺個措手不及。幾間餐廳合資開食品工廠「不鳴」製作月餅及推出混有台灣元素的傳統及應節糕餅。負責人趙先生有正職在身不便出鏡，他強調：「想做到在香港賺錢，在香港消費，以及延續香港製造這回事。」

小店寄賣帶動消費 捱過疫市定能生存

最初，他們以預售券的形式訂貨，就是客人去寄賣的小店買預售券──順便吃東西，幾日後攞貨時，又再食一餐，都是帶動人流的方法。堅尼地城的甜品店「想甜嚐甜」寄賣他們的出品，「不鳴的計算方法，是我們先向客人收錢，計劃完了才把餅的批發價退給他們。最主要是短暫性的資金流動，而且客人來買餅取餅時會順便買糖水，幫上忙但都是短暫性的。對我們而言最重要堂食。」不鳴會做傳統食物，如月餅、年糕，以及明年有機會再做的糭，還有其他特色香港小食，但會放入台灣元素，他們覺得要有一點變化才可以提升吸引力。「好多事物都慢慢被取代，我們在香港成長，覺得有些事物一定要保留。」

雖然好像多了市民加入做Made in HK實業，但趙先生說：「我都相信有好多舊工場結業了。因為市面上多了好多工場的租盤，租金相對調低了，即好多人離場。Made in HK還是在減少中。」開業差不多半年，這個集眾人之力的工場仍是蝕錢多，幸好合資的小餐廳為他們苟延殘喘。他們倒視不鳴為試金石，捱得過就神仙，「這是艱辛的一年，若我們在逆市都能生存，順市時一定能生存。」

The Carbonation fb: thecarbonation

不鳴fb: gifvenshk

記者：陳慧敏

攝影：潘志恆、伍慶泉