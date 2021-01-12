【特約報道】疫情期間，無法飛往日本旅行購物，若你想一解「日本相思愁」， 網上購物也是好方法！不過部份人會擔心國際運費太貴，亦怕網上購買貴價產品欠缺保障，因此挑選網購平台應找一些「老字號」才較有保證。

好似台灣經營多年的「Funbid」，是日本 Yahoo、日本樂天兩大知名網購平台的長期合作夥伴，最近把業務帶到香港，全中文介面希望打造一個屬於香港人的最抵日本購物平台。

其中最令人欣賞的是，Funbid 設有香港廣東話客服、香港營業點，購物過程簡單方便，由日本空運直送到港，3-6個工作天就收到，而且還可以選擇自取驗貨，商品損壞可以退貨，寄錯寄壞全額理賠，讓人相當安心。

Funbid現正推出滿額免國際運費優惠 把握最後機會

由即日起至1月31日，購物滿港幣500元【免國際運費】，亦免平台服務費，由日本樂天代購最高8%回贈，極之優惠，不容錯過。

據官方透露，Funbid 2月都會推出國際免運費優惠，詳細優惠內容大家可以留意公告，保證有驚喜！絕對有期望！

有任何問題都可以直接連絡 Funbid客服熱線，解決問題好專業！

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