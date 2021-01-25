你的優惠︱１月優惠精選 (2020年1月25日至1月31日）。

1月精采優惠賞不停！當中包括：《本土情味》-《飲食男女》老字號結集、地上最強XO醬蘿蔔糕、馬姐蘿蔔糕、山下菓子Monchhichi 罐裝雜錦曲奇（藍色罐）、Souper靚湯10盒裝組合。

地上最強XO醬蘿蔔糕︱包一底蘿蔔糕及一樽XO醬 (小辣）

九龍區免運費

原價$248，優惠價$148。「一按即買」

地上最強XO醬蘿蔔糕，秉承着公司的一貫作風「多料」，內有臘肉、臘腸、蝦米、元貝等材料，配搭上啖啖燕窩特製XO醬，色香味齊全。

品牌堅持使用高品質的材料，平民化的價錢。每一件產品都是精心製作、用心挑選，每一個甜度與份量都有嚴格把控，務求令每一位顧客都能品嚐到貨真價實的美味。

Monchhichi罐裝雜錦曲奇 (藍色罐) ︱山下菓子

原價$180，優惠價$120。「一按即買」

由山下菓子出品的雜錦曲奇配上Monchhichi卡通鐵罐包裝，送禮得宜。卡通手工曲奇禮盒內有8款山下菓子獨創特式手造曲奇，包括高纖燕麥提子曲奇、芝麻、紅莓、雙重朱古力、杏片、牛油朱古力、宇治抹茶果仁曲奇及牛油曲奇，款款鬆脆可口充滿濃濃的牛油香。

除了以上的精選優惠外，今期推介還有以下一系列着數絕對值得大家留意！

尚餘少量│《本土情味》-《飲食男女》老字號結集

優惠價$128。「一按即買」

福臨門、陸羽茶室到底如何起家？賣奶茶、菠蘿包、燒鵝、煲仔飯等傳統老店，其實有何秘方？《飲食男女》雜誌經典欄目「老字號」文章結集，記錄香港40家飲食老店的動人故事，一書感受本土情味，值得細閱。

馬姐蘿蔔糕 (900g)

原價$368，優惠價$268。「一按即買」

回憶中的味道，源自家廚馬姐流傳超過五十年的食譜，非一般的蘿蔔糕口味。以日本大根（蘿蔔）、蝦米、乾瑤柱、臘腸、秘製臘肉精製，口感豐厚結實，每一口都是濃郁的蘿蔔味道。

Souper靚湯10盒裝組合︱5款湯，各有2包

原價$625，優惠價$560。「一按即買」

香港品牌靚湯Souper深信健康飲食療法，堅持「新鮮足料、健康、無添加」，塑造老火湯輕食形象！

5款皇牌人氣靚湯不但低鹽、低鈉、低卡路里，更做到毋須添加任何防腐劑，亦可室溫保存至少超過一年，亦是全港唯一 於包裝盒上首度全面披露整份SGS營養檢測報告的即食湯品牌，讓每一位關注健康飲食的都市人，於忙碌過後，滿足地嚐一口低熱量、高營養的足料鮮味老火靚湯，填飽肚子之餘亦滿足了饞嘴。

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