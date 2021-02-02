毒品、槍械、買兇殺人和兒童色情，提到「暗網」（Dark Web）的時候，是不是只會讓你聯想起這些形形色色的罪案呢？

相對於大部份可以用Google搜尋引擎找到、用一般的瀏覽器就能訪問的表網絡（Surface Web），暗網指需要使用特定的瀏覽器，才能登陸的特定洋葱區域，即字尾是「.onion」的網站。當中暗網背後的「洋葱路由」技術，本來是一套美國海軍人員在九十年代開發的流量暱名化技術，目的是為了保護軍方通訊的隱密性，後來才以自由軟體授權的方式，並公開了原始碼，被軍方以外的民間人員廣泛應用。

這套技術原本是中性的，但近年暗網在媒體描繪的形象，屢屢與網路犯罪掛鈎。原因離不開暗網高度的隱密性，加諸虛擬貨幣如Bitcoin的流行，在這幾年被不法分子看中暗網的潛力，在暗網上經營不少非法生意勾當。然而，犯罪就是暗網的全部嗎？上暗網的人都是不法分子嗎？

龜速體驗 猶如56k年代

與表網絡一樣，暗網也有像facebook和Instagram等社交平台，比較出名的就有Blackbook、Torbook和Galaxy等網站，功能和用途無異於表網絡上的社交平台。若曾經用過暗網，都會體驗到暗網不如瀏覽表網絡般順暢，許多時候跑一張圖都要耗上半分鐘，猶如早年時56k年代的體驗。為甚麼上暗網這麼麻煩，網速這麼緩慢，仍然有人大費周章要使用暗網的社交平台呢？答案並不令人意外，就是高度的私隱，以及高度的言論自由。

Robert W Gehl是猶他大學的副教授，長年關注社交網絡的生態，並曾在2018年推出以探索暗網社交網絡的專書《Weaving the Dark Web》。他在2015年的文章〈Socializing the Dark Web〉中，訪問了暗網社交平台Galaxy的站長，一位化名為「Lameth」的男性。問到為甚麼有人會大費周章，使用暗網社交平台時，Lameth回答只要有人的地方，自然就會有交流的需要，暗網也不例外，自然也需要一個互相交流的平台。

作為站長，Lameth進一步地說到，包括該站的成員，許多暗網使用者本身並非犯罪分子，而只是重視私隱和言論自由的人。他說我們不會希望政府和大財團，闖進家門翻箱倒櫃地翻遍你全屋，而這就等於表網路，現今網路的現狀。現在人們於表網路的一舉一動，都在政府和大財團的監控下無所遁形，已經沒有隱私和自由可言，而暗網就是防止這種監控的工具。

Lameth更指出，暗網容許同性戀者安全地與人交流；極權下的異見者，亦能通過暗網發表異議言論，以說明暗網能用作保衞自由的潛力。來到近年，各大媒體如《紐約時報》、BBC和VICE等傳媒，都在暗網上推出新聞鏡像網站，足見暗網的影響力也在與日俱增。

阿拉伯之春網禁 與外界溝通

時間回到十年前，2011年的「阿拉伯之春」裏的埃及人民、記者和異見者，就在國家實施網禁之際，使用暗網技術將國內的形勢帶給全世界知道。2013年逃至香港的斯諾登，同樣是通過暗網技術與外界交流。換言之在歷史上，暗網已經多次扮演過保衞自由的角色。

早前WhatsApp修改私隱條款，引致大量用家刪除WhatsApp及facebook，紛紛轉用其他的社交平台和通訊服務商，但隨即也引起部份人反思，萬一轉投的這些平台有天坐大，會否像今天一樣再次出賣用家呢？轉用其他平台，似乎也不是個一勞永逸的方法。而在一個總統會被社交平台集體封殺；科技大企業出賣用戶私隱；敏感資訊網站被下架處理，種種迹象都在在地反映，似乎表網絡在保護私隱和言論自由道路上，已經漸趨凶險。

當我們關心通訊私隱，而轉用Signal和MeWe；當我們關心交易私隱而入手Bitcoin等虛擬貨幣；但當我們關心的，是一整個網絡私隱和自由時，會不會有一天，暗網也會成為主流呢？比起法外之地的刻板印象，你又會否對暗網稍微改觀呢？

撰文：林京賢