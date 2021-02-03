在疫下失業率創16年新高之時，竟然有人花兩個月時間，游說香港十大死場之一、位於炮台山的富利來商場業主逐個減租，以市價六至九成租金，讓失業的年輕人創業起步，同時為死場和炮台山帶來回春氣息。

這座1982年落成的住宅連商場，距地鐵站3分鐘步程，鄰近藝術空間「油街實現」，被屋苑（包括豪宅）、甲級商廈以及酒店圍繞。三層的商場，每層60多個百呎單位回字形排列，但大部份都關上門，木門板上塞滿舊信件；阿加力板製作的八十年代富士通招牌下，舖頭已變成雜物房；有一些單位是辦公室，隱約傳來歌聲。樓上住客其實愛經過商場落街，拐個彎到宏安道，每逢午飯時間外面都人來人往，偏偏這裏靜得像另一個次元。2019年政府曾計劃買下這裏改建成社福設施，惟某些擁多間舖位的業主冇反應，寧願繼續丟空或租給朋友做辦公室。

黃鍏（南叔）是本地櫥窗設計師，亦是炮台山十多年街坊，他曾跟朋友舉辦街坊體育會，找運動員、瑜伽朋友教大家做運動，幫街坊減壓兼連結社區。他天天經商場回家，望住幾十個單位丟空幾年，「樓上都是細單位，住的是年輕小家庭，生活較講究，我一直唔明點解會咁死寂。明年鄰近的海濱長廊『東岸公園主題區』落成後，會有極限公園，相信可以聚集極限運動愛好者，我覺得呢度有希望。」

憑舊照招租廣告 打電話逐個問

去年他寫了計劃書游說老業主減租，又常帶年輕人睇舖，花一年時間，游說近40個業主，平價出租舖位給年輕人創業。「我想集合大家一起，或者找三四個小朋友合租一個單位，做店面、工作室，好過坐在家裏發愁。」原來搵業主是最難的一環，有些業主已移民，連地產代理也沒資料。但他不放棄，上網找商場舊照、循窗花上的招租廣告，逐個打電話去問，勁食閉門羹，南叔苦笑說：「有些人根本不在乎那幾千元租金，或不信我沒抽佣。」之後他決定向街坊入手，閒談間發現街坊是其中一個業主，最後經過介紹認識到更多業主。

雖然疫下搵食艱難，但不是所有人都只講錢。老式商場雖舊，但不乏人情味，大堂有些地方滴水，商場中央冷氣壞了，靠窗的商戶願意讓中間的商戶駁冷氣喉裝分體式冷氣，有些業主更願意出錢買冷氣。南叔在這裏開了間懷舊玩具店兼studio，舖裏全是他從小玩到大，儲埋捨不得丟的舊玩具，一來想招呼同好，二來有他洗濕個頭開示範單位，給來看舖的人作強心針。

經過一輪游說，南叔最後以誠意打動10個業主，成功租出逾40個舖位。懷舊玩具店斜對面是做網上露營用品生意的大叔黃興泉，鄰舖Ying本來做marketing，業餘在市集賣鑿字首飾，失業後趁機開實體店。電梯口有現代雜貨店「凌壹貳」，36歲店主凌麗紅由嫲嫲那代起就在區內開傳統雜貨店，舖頭現在精選港產或台灣日本精品糧油雜貨，她直言若非有這超值租金，只能開網店，「我又覺得冇得話死唔死場，你有人行，帶動其他人來開店或逛街，就可以把所謂死場起死回生。」大家密密在裝修，搬入簡單陳設，希望在過年前後開業。

油街實現添文青風 飲食店再進駐

死場重生，最多人問甚麼問題？南叔大大聲說：「這裏冇鬼，唔恐怖啦，我問遍了老街坊，最邪都係戰後油街做過停屍間，當年利時個場靜到我可以同隔籬小店喺走廊打邊爐，仲恐怖啦！」原來廿多年前激活尖沙嘴利時商場，是他的代表作。美國hiphop風吹來香港，加連威老道有好多剪牌名牌outlet，潮人都往街上尋寶，「當年業主說，若我找到朋友來租舖，就免租半年。」幾個朋友在寂靜的利時開hiphop店賣Def Jam衣飾，連日本潮流教父降谷建志都會來看他，漸成潮流旺地。六年後加租加到近3萬元，他才撤出利時。「少少照辦煮碗啦，但想好似以前咁就不會了。」以前人人倚賴紙本雜誌，刊登在日本潮流雜誌就會引起關注，但現在網上資訊豐富，全球網購，惟有找個場地讓同好聚集，展示作品互相支持，比甚麼都重要。

疫症加限聚令，市區舖頭接連結業，某些地區租金下調，有人乘勢創業。兩三年前的炮台山，都是茶餐廳、車行或小型美容中心。京華道去年年中開了間手工咖啡店Kickstart，店內有古老收銀機、美式復古陳設，飄着即磨埃塞俄比亞咖啡豆的香氣，為這區帶來一絲生氣。之後年中「魚事者」開業，29歲的老闆唐熙宏（Hyvan）也在炮台山長大，當年油街與宏安道是頹區，幾年前「油街實現」落戶後就開始漸漸轉變，「以前Pacific Coffee已經是這區最靚的舖，然後有『油街實現』，多了點文青風，上個月亦新開了滷水外賣店，現在連漢堡店『Five Guys』都開在這裏，掂啦！」

Hyvan在美國留學時，買一串難食魚蛋要1.99至2.99美元，回港後一直想開自己的魚蛋檔，因為租貴拖了數年。今年見舖租可接受，即辭掉marketing的工作創業。因為疫症好些辦公室遷出，或在家工作令人流大減，惟有希望大家捱過這關，這兩條本來過了午飯時間就十分清靜的街道，也許會成另一個創業起點。

記者：陳慧敏

攝影：簡加希、曹偉樂