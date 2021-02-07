傳統上大家都認為求籤所得的籤文是神明的啟示，有煩惱時會求籤尋求指引。新一年，當然要去求籤，問一問來年運程。傳統的求籤程序是怎樣的？這次到以解籤聞名的黃大仙祠，實試求籤及解籤。

傳統中求籤要有三寶，第一寶是貢品，一般可選擇水果或鮮花，也有不少人會選擇燒豬、雞及酒等以表誠心。買多少就豐儉由人，最重要還是誠心。二寶、三寶就是清香及聖筊，因為求籤前要先向大仙上香。祠內的籤筒為免費使用，如果想求多於一支或記性不好，祠廟會提供紙筆記下籤的號碼。求籤時心裏默念名字及出生年月日，然後簡述所求何事，求出一支籤後要擲聖筊看大仙認不認可這支籤才算完成。

提供Wi-Fi上網 160解籤檔任揀

想要解籤，可到祠旁的東華三院簽品哲理中心，這裏絕對是香港最大型的解籤地方，內裏如街市分檔般整齊排列，上下兩層有香燭店及160檔解籤檔，更備有Wi-Fi上網，猶如一個商業式解籤中心。說起舊時黃大仙的簽棚都是鐵皮及木板建成，但經過兩次火警後，1967年時任華民政務司建議東華三院興建這個簽品哲理中心，更有效及安全管理所有籤檔及店舖，慢慢發展成今日如此具規模的解籤中心。

這裏的籤檔大部份是世襲制，其中甄姑娘就在這裏擺檔超過30年，當初也是繼承爸爸甄伯的檔口做解籤，現時她的丈夫張先生也同樣是這裏的解籤師傅。甄姑娘憑記者的出生年月日及求到的19號籤文表示，記者工作運不錯，更提議記者轉行做金融。而且她更表示記者只解一張籤是倒頭籤，「以前除非是惹了官非或者真的很麻煩，有事想不通才會求一張，至少都要求兩張。」甄姑娘表示，幾十年前解籤費約5毫至3元，現在已漲價至30至50元不等，升價59倍。

除了解籤費漲價，以前解籤更要識講方言，如潮州話及客家話等。發展到現在，方言都變成多國語言了。這裏不少解籤師傅都表示懂日語、國語及英語等。其中水牌上顯示的眾多解籤檔中，有些更標示了星星，即代表能說英文，應付遊客的需要。

打扮新潮的KK就是其中一位能說英語的解籤師傅。他在黃大仙擺檔已經7年，除了自學及跟從師傅學習玄學術數，更於不同學校進修風水命理課程，有別於大多數世襲式的解籤師傅。「其實在世界上任何一個行業，世襲師徒制都已經比較少了。」解籤檔位於內巷的KK師傅多做熟客生意，他表示面向黃大仙祠的那排解籤檔是黃金地段，因為善信一求完籤過來就看到。通常那邊會做一些流水客及遊客。而他們解籤每年也有爆數期，他表示曾於農曆新年期間一天內解100支籤，當然淡季時也會一整天沒有生意，因此他也會做其他風水命理的工作。

除上中下標示 九十三籤最差

KK師傅的解籤方式除了根據籤文內容，更會用「觸機」，即讓善信指一樣東西或一件事，他再加上去解釋想要查詢的問題。 他表示黃大仙的籤文通常都是三國演義故事，現在的籤文也不再像以前會標示上、中及下籤，所以他會按善信的問題及情況，判斷那支籤的吉凶。其中他看過86及100籤是最多人求到，因為能應用到很多問題上。最差的就是93籤，大多是倒楣，甚至是撞邪或時運低時求到。

現時，大家會靠這百支靈籤解決煩惱，但早期西醫未普及，有些病人就會到黃大仙求藥籤治病，當時黃大仙藥籤很多元化，有男科、婦科、兒科、外科及眼科，每科100籤，全套共500籤。求籤後就按籤文去配藥，但也不是500籤也是藥方，有些籤文是勸善籤詩，更有些是訓誡，簡直是最初代心理輔導。很多人說「天機不可洩露」，但KK師傅表示他自己沒有底線，最嚴重就是死而已。因為他認為解籤為人解決問題，也算是救人扶危。

記者：陳靜雅

攝影：洪輝進、鄧欣