今年創園100周年的嗇色園赤松黃大仙祠，武肺下決定年三十晚的頭炷香儀式不對外開放，改為網上直播。大家每年最期待的爭上頭炷香畫面將不復見，祠方更建議善信於午夜12時，在家中面向獅子山方向祈福。

一場疫症，善信跟黃大仙都要嚴守限聚令，這間全年無休的嗇色園赤松黃大仙祠，每年入場人數高達近500萬人次，一間廟宇為何吸引到近七成香港人？唔使等到初一，夏蕙姨帶大家探大仙。

大家熟悉的黃大仙，即道教仙人黃初平。1921年，奉祀黃大仙的梁氏父子於九龍城竹園村創立了私家道場「赤松仙館」，以「普宜壇」作壇號，後來更成立管理道場的機構「嗇色園」，為最初代的黃大仙祠。

相傳黃大仙有求必應，對誠心善信從不托手踭。聞說1941年香港淪陷時，竹園居民逃到黃大仙祠避難，當時的嗇色園道長代表竹園居民與日軍周旋，更傳出黃大仙師多次顯靈庇佑難民，自此更多人信奉黃大仙，不過當時仍屬私人道觀。而黃大仙祠也非一帆風順，1956年，港英政府就曾打算收地興建廉租屋，但最終政府放棄收地，後來更獲批正式對外開放，至1969年更將竹園附近一帶定名為黃大仙區，成為區內甚至香港其中一個重要地標。

電子「上表」祈福 紅燈白煙齊放

不少人以為黃大仙祠中只供奉黃大仙，其實祠裏更供奉觀音、關帝、呂祖及孔子等。神明如此多元化，全因黃大仙祠奉行儒、釋、道三教。整間祠面積約18,000多平方米，建築按左龍右鳳，亦有五行屬性，稱為五形，即飛鸞台「金」形，經堂「木」形，玉液池「水」形，盂香亭「火」形，照壁「土」形。除了大殿，更有三聖堂、從心苑及九龍壁等，2010年更成為香港一級歷史建築。昔日的黃大仙祠香火鼎盛，後來為講求環保，祠內只可帶九支清香，並可於大殿、三聖堂及盂香亭上香。殿裏更有抽煙機及灑水霧降溫。

要數祠內最特別的，非太歲元辰殿莫屬，堪稱是黃大仙祠最現代化的地方。殿內有斗姥元君及六十個太歲，可讓善信進行「電子感應上表祈福」。先填好祈福表，交給道長於斗姥元君前宣表祈福，而斗姥元君更有自動發光裝置，能轉換不同顏色。然後善信到自己的本命太歲前稟神入表，上方會亮起紅燈及發出白煙，表示祈福已完成。除此之外，殿內更有以LED燈營造香港春秋兩季星座位置的星象天幕及以道祖及五個道長，站在洋紫荊花上進行自轉的道祖五行運轉護香江，感覺非常新奇。難怪這裏是黃大仙祠唯一要收費入場的地方，但每年仍吸引不少人到來拜太歲，求來年順利。

唯一道教婚禮場地 向月老求姻緣

除了入廟拜神，這裏更可以入廟嫁人。自1997年起，黃大仙祠就成為香港唯一合法的道教婚禮場所，更可以簽發結婚證書。至於單身人士，祠內也有月老及佳偶天成神像讓廣大的單身男女求姻緣。為了得到好姻緣，拜月老絕不是上香默念這麼簡單，而有獨特的參拜方式。善信必須手執紅繩，以雙手掩蓋雙眼，直走至對方性別的神像前，然後把紅繩輕輕碰一下男或女神像的腳部，再把紅繩繫於神像及月老像之間，最後向月老祈求得到一段好姻緣。如果真的成功得到好姻緣，就可帶鮮花、水果或糕點還神。

年尾也有不少人前來還神。善信會到香燭店購買紙紮黃大仙袍，感謝大仙過去一年的照顧。其中不少人是黃大仙的契仔及契女，何謂黃大仙的契仔或契女？舊時嬰孩的夭折率高，或體弱多病，家長們就把嬰孩契給神明，希望神明保佑嬰孩健康平安，因此出現了「契神」。要當黃大仙的契仔契女也不是嬰孩專利，上契者不分男女老幼。每年祠內也會進行契黃大仙儀式。儀式當日所有上契者需於大殿平台上向黃大仙師進行三跪九叩禮，然後道長會登壇講解黃大仙師的「十訓」，接過「契信物」及「契書」就成功上契。人稱大眾契媽的黃夏蕙（夏蕙BB），原來也是黃大仙的契女。肖雞、88歲的她表示，小時候家人為她上契後，生活一切順利。

每年年三十晚，黃大仙祠都有為人熟悉的傳統習俗——上頭炷香。當年黃大仙祠屬私人道場，不對外開放，但不少人仍會於門外跪拜，因此每年只允許正月開放，成為頭炷香的傳統。後來祠內正式開放，頭炷香就成為香港人年三十晚的指定活動。

黃大仙契女 用生命上頭炷香

很多人以為頭炷香就是農曆新年的第一支香，其實傳統並非如此。頭炷香是指農曆新年的第一爐香，因此年三十晚子時開始（11時）上香的也算是頭炷香。另一個關於頭炷香的回憶，當然是夏蕙BB每年的悉心打扮，「曾經上頭炷香時頭髮被燒到，所以帶假髮，後來假髮也被別人扯下。」上香時的激烈情況曾讓夏蕙BB被推跌，真正用生命去上頭炷香。她每年風雨不改，堅持現身，原來背後有因，「以前我們每年都有四個人來上香，有一年司徒關佩英來不了，那年她自殺離開了；第二個是鄧碧雲，有年她進了醫院來不了，然後又過身了；然後是鳳凰女，她人在美國，後來又過身了，所以只剩下我一人，我很害怕。」因此她再無缺席頭炷香，疫下取消了頭炷香儀式，她亦提早到來祈願。問到新年願望，夏蕙BB表示從不為自己祈求甚麼，「每年都希望香港人每天幸福快樂，有飯吃及有工開。」她續說：「因為香港對我很好，我在這裏成長，作為一個香港人，感到好幸福。」雖然每年為香港人祈福，但仍有不少人會嘲笑她的外表及行為，「我會充耳不聞，因為一個人最重要是問心無愧，無論你做甚麼都會有人指點。曹操也有知心友，關公也有對頭人。我只是做好自己，我覺得打扮能讓別人開心，我自己也很好開心。」

拜神祈福，很多人都為求心安，也有人認為是迷信。無論相信與否，就如黃夏蕙所說，「多困難、麻煩的事都會過去。這一年大家都處於低潮，我們失去很多，但還是度過了。」

黃大仙祠農曆新年開放時間

‧2月11日（年三十）上午7時30分至下午4時30分；

‧2月12至25日（年初一至十四）上午7時30分至下午6時；

‧2月26日（正月十五）上午7時30分至下午9時；

‧太歲元辰殿將於年三十至初一關閉

註：入祠必須掃描「安心出行」或向職員登記個人資料

記者：陳靜雅

攝影：洪輝進、鄧欣