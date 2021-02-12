新正頭，一家大細賭賭錢，發個新年財是常識吧。大細人人都識玩，但點樣先玩得精？坊間流傳不少必勝大法，又是否屬實？有沒有理據支持？牛年找來擅長以數學計算賭博機率的著名YouTuber兼補習名師「賭Sir」為大家解答。

問：大細一賠一唔抵買？圍骰最值得博？

答：以賭大細為例，其實買大或買小的預期回報均是-2.78%，但買圍骰（全圍）的預期回報則是-30.56%。圍骰賠率1賠24看似很值得買，但實質上開中的機率很低，試想想有3顆骰，每顆骰有6面，即共有216個組合，但當中只得6個組合是圍骰，開中的機率只有6/216，即2.78%，反之開大小的機率則高達48.61%（因為開圍骰通殺，所以不是50%)，所以後者賠率低，中獎機率高得多，比圍骰更值得買。

如果要數最不值得買的選項，其實是雙骰（即其中兩顆骰的點數一樣），預期回報是-33.33%，其實雙骰、全圍、圍骰都不相伯仲，預期回報都是大約-30%，即你的總投注額有三成最終都是會輸掉。

問：大細選項多，賠率不一，其實點樣計？

答：賠率的計算方法，其實就是將1除機率，拿個合理賠率，將賠率壓低，令賭家覺得值得參與就成。可以看看點數那堆選項，點數9、10、11、12的賠率是最低（1賠6），但4、17的賠率最高（1賠50），因為點數9至12的組合數目最多，即最容易中，反之4和17則只有3個組合，中的機率越低，賠率就越高。至於每個選項的賠率如何計出來呢？很抱歉，其實是亂來的。可看一個例子，點數9點和12點的組合數目各有25個，但10點和11點的組合則各有27個，但四者賠率卻一樣都是1賠6，可見莊家沒有想過「全部要抽一樣水」，賠率只是隨意定立出來。同時可說買10或11點抵過買9或12點。

問：開大開細有路捉？

答：很多賭大小的人都會記下每一局開出甚麼，覺得有路可捉，其實所謂的「路」，只是人幻想出來，皆因人偏向將一些沒有規律的事強行加上規律。

我隨機用excel弄了兩百多個大小圍骰組合，模擬玩大小的結果，都可圈到連續8局大，甚至試過9局之中有4局是圍骰，這又算不算是有路呢？只要你經歷的局數夠多，你一定可幻想到有路。但其實每一局都是獨立，絕不會影響下一局結果的。

記者：黃子配、鄭智樂

攝影：蕭志南、許先煜