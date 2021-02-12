新正頭，一家大細賭賭錢，發個新年財是常識吧。魚蝦蟹人人都識玩，但點樣先玩得精？坊間流傳不少必勝大法，又是否屬實？有沒有理據支持？牛年找來擅長以數學計算賭博機率的著名YouTuber兼補習名師「賭Sir」為大家解答。

問：魚蝦蟹下注時不要獨沽一味，買夠兩瓣，甚至三瓣，中獎率特別高？

答：錯！其實分散下注一、二及三瓣，所得出的期望回報值同樣是-7.87%，即每賭$100，就會輸掉$7.87。買得越多瓣數，勝出機率會提高，但贏的金錢卻會下降。簡單來說，買多幾瓣只是將風險平均分散，心理上覺得每次都有回報，與實際獲利無關。若然你是喜歡冒險的人，偏向適合只買一瓣，可增加刺激感，但如果你只是想穩中求勝，不介意贏少一點來換取勝率，買兩、三瓣也未嘗不可。

不過要注意，切忌買多於三瓣，因為骰子只有三顆，過多瓣數會令出現的組合提高，預期回報值會負值更多，增加輸錢風險。

問：常聽說做莊「一家食三家」，做莊必贏？

答：啱一半。賭客的預期回報值是-7.8％，反之莊家的預期回報值是+7.8％，後者看似佔優，但仍有機會輸清光「爆莊」，即資金不足，或沒有為賭局設定最高投注額。因為每個賭局的輸贏都牽涉太多人為因素，例如賭客的下注額、種類及參與人數等等，莊家需準備充足資金，才能度過突發的高投注額，立於不敗之地。

問：輸掉一局，下局以雙倍賭本下注，只要有恒心，終會勝過莊家？

答：這個說法存在漏洞，第一，通常莊家為免出現「爆莊」情況，都會為賭局設有最高投注額，即賭局不可無限加注。假設將每局下注上限定為$1,000，以$100開始下注，第一局輸掉後再下注$200，然後$400，再之後下注$800依然再輸的話，最終會因為$1000的投注上限，不能繼續以雙倍賭本來下注，所以此舉並不能完全成立。加上就算下注$800的那一局買中，其實都只是贏回最初輸掉的$100，並不划算。第二個漏洞就是最直接的金錢問題，資金並非無限，遲早都會耗盡，所以雙倍賭本並非甚麼必勝大法。

問：賭徒「割禾青」，一贏就離場，就等於勝過莊家？

答：這說法同樣有漏洞。第一，賭客總是以為自己有機會取勝，但因為賭博存在許多不確定因素，所以輸贏的機率均是對等，根本不能肯定有機會取勝，又何來有資格「割禾青」？第二，真正的「割禾青」是指終生不再賭博，如果今天贏了錢暫停賭博，但明天繼續賭，已違反這定義，而且會墮入「賭徒破產定理」，因為莊家輸光錢的機率，遠遠低於賭客輸光錢的機率，持續賭錢只會引導你輸光錢。所以沉迷賭博等於倒錢落海，絕對是有根有據。賭錢其實並沒甚麼必勝方法，新年雖然開心，但記緊小賭怡情就好了。

記者：黃子配、鄭智樂

攝影：蕭志南、許先煜