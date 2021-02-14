玩電話交友軟件的人可能會被冠以「交友為名約炮為實」的罪狀，但現時交友手法層出不窮，有一個Telegram（下稱TG）頻道就開宗明義專為人約性伴，上年4月開設，不足一年已有近二萬名用戶（subscriber）。不論是有性無愛的SP（sex partner）、有性又有少少愛的FWB（friend with benefit），還是有性有愛但又不能見光的SL（secret lover），只要想的話，都可以在這TG頻道着管理員幫忙出帖招募，男女關係是否那樣簡單？

酒吧內，兩個失意男女，各自因另一半出軌而借酒澆愁，兩個「被帽」淪落人阿Wing及阿樂因飲醉酒發生一夜情，後來因為怕再投入感情受傷害，但又要解決性需要，於是開始了半年有性無愛的關係，還一起在TG開設專門約性伴的頻道。

Wing笑言讀大學時「（性）需要幾大」，但又不想再受感情煩惱折磨，怕再癡心錯付換來背叛。「我們那樣幸運才可找到一個差不多（道德）標準、差不多需要的性伴侶，如果有些人有這樣的需要但又沒有方法的話怎樣好？」於是他們決定在可匿名登記使用的TG上免費助人尋找性伴。

model /性癖/交換/集郵

無論阿Wing及阿樂肉體上有多親密，心理上都刻意保持距離，將情與慾分割，「接吻是男朋友才可以的，阿樂吻我時我會抗拒，『你不要吻我，其他的你隨便』。我也不知為甚麼，可能接吻在精神上有交流。」她語氣帶點遲疑道。他們二人有SP關係前，達成互不干涉生活的共識，「在性伴侶關係剛開始時，可能會吃飯、看電影，但通常吃過飯之後就……兩項都是解決生理需要，對吧。」 Wing在適當位置頓了一頓，留下空白引人遐想，「好像知道得越少越好，大家不要牽涉對方的生活圈子，否則將來抽身時會很難。」

21歲大學生Alice是二人開設的TG SP頻道用戶，她同樣將情慾界線劃得很清楚，床上有關係，但下了床就各走各路，「我知道他的名字、工作、年齡，就這樣。」 她談過兩場戀愛，有三名性伴侶，雖然性伴比前度還要多，但在一年半前開始第一段SP關係前，性經驗屈指可數，但結束上一段感情後因不想再找男朋友而突然「進化」，「嘗試過之後頗享受這種感覺，能解決性需要但又不需要談戀愛，沒有和男友拍拖的麻煩事。」她形容約SP的感覺「如約朋友去做運動」，「只要問他『喂你想不想要呀？有沒有時間？我訂了哪個房間』，很直接。」

Alice前兩任性伴都透過交友app認識，「交友app上比較高質素的男生越來越少，所以想嘗試一下新的渠道。」加入了該頻道後，首兩星期抱觀望態度，「管理員沒有取得任何個人資料或要求付款，因此我覺得頻道屬安全。」之後她就找阿Wing和阿樂幫忙出帖招募，「出帖的第一日，我已經收到400至500個男士的示好，問我會不會約出來，很多男性只是普通打招呼，那些很快就可以跳過。」Alice憶述在頻道上的出帖招募過程，只需提供一些簡單的自我介紹如身高、體重、身材，有甚麼特別的性癖好或是要求，再加一些證明自己是女生的片段或相片，過程沒有牽涉金錢或個人私隱，「也不覺得不安全，出完帖後有很多人聯絡，但會不會出來，或會否與對方繼續聯絡，都是自己的選擇。」

在匿名的TG頻道上，管理員阿Wing看到很多人隱藏在日常下的赤裸情慾，有些人拍了拖七、八年但想要點新鮮感而找性伴，有模特兒因公司規定不能談戀愛但又要解決生理需要而找性伴，有特別性癖的人想找SM性伴，有情侶想找另一對伴侶玩「交換遊戲」，誇張一點的有女會員喜歡集郵，想集齊12星座性經驗，「她事後還對我說『嘩我成功了！獅子座那一個特別自由奔放野性』，不過最誇張的是，有一對情侶找多三男三女，四至八人群交。」 Wing一邊數手指點算人數一邊感嘆道。Wing指平日人們絕對不會說出口的，在匿名頻道上都變成輕鬆要求，「有些女性會直接列出要求男性伴的下體要至少有多少厘米，而男的就會直接要求女方大波長腿。」

見識愛情的兩面 管理員無性無愛

她正職從事婚嫁行業，一邊看着情侶新婚燕爾的恩愛情景，另一邊卻在TG頻道看着情侶瞞着另一半偷腥約性伴，見識到愛情開花結果與枯萎的兩面。「（TG頻道上）有很多個案是男人與老婆的性生活不協調，想找性伴，看到這些情況多少也會有點灰心；但另一方面，工作上亦看到很多準老公為女方付出很多，如婚前請假3星期，花數十萬與準太太環遊世界，感覺世界不全是灰色。」

阿Wing與阿樂已終止了性伴關係，正慢慢克服以前關係帶來的被背叛感，「我當時好像正在看韓劇，突然有一刻感到，『啊好像不知道自己正在做甚麼』，原來大家都想找一段正式的關係。」她現在與阿樂只是朋友，以及一同經營頻道，感情生活仍是空白，沒有拍拖，也沒有性伴。

大狀：保護個人資料 出事難追究

聽到TG及性，很容易就會聯想到韓國的N號房事件，雖然頻道暫時未發生意外或強迫的性行為，但其實這些網上頻道並沒有安全審查保障，全賴用戶自身警覺，阿Wing和阿樂的TG頻道成立初期，曾有男同性戀者假扮女性與男會員聊天，男會員約見面才發現對方是男人。法政匯思召集人、大律師李安然指不論是交友app或是這類平台，用戶都要小心保護所遞交的個人資料。法律上，平台管理員超過一人已屬團體，儘管不收費，但如收集個人資料後並非單純作「消遣目的」，或是作其他商業用途，同樣會受個人資料條例約束，他舉例如大家約朋友打羽毛球，需要以朋友的資料訂場，這就是「消遣目的」，而假如平台觸犯條例將用戶的資料散佈，卻會因TG是匿名使用而難以阻止或執法。

記者：梁中勝

攝影：魏子朗、鄭明川、伍慶泉