「無論順境逆境，富有貧窮，健康或疾病，我將永遠愛你、珍惜你……」結婚誓詞是一輩子的承諾，信守誓言的，大概就是細水長流的愛情吧，如同阿信與阿呂的故事。他倆同為52歲，是旁人眼中的模範夫妻，相愛逾30年，是彼此的初戀，阿呂更是陪伴阿信走過銀屑病低谷的心靈伴侶。

早在中學時期，阿信已確診銀屑病，「當時讀預科，有天在自修室溫習時發現很多頭皮屑，試過更換洗頭水但無效，之後向家庭醫生求診，隨即被確診俗稱『牛皮癬』的銀屑病。」不過診斷容易治癒難，銀屑病屬自身免疫系統疾病，由於免疫細胞錯誤攻擊皮膚細胞，導致皮膚過度增生，出現乾燥及痕癢的厚鱗。雖然沒傳染性，但影響外觀，更有部份患者會演變成銀屑病關節炎。

患上此病，對當年只得18、19歲的阿信來說打擊很大，但他仍要收拾心情應付高考，最終成功考入師範學院，更在那裏遇上一生中至愛──阿呂。阿呂回憶道：「我對阿信印象深刻，因當時就讀體育系，上課要打空翻，我做不到便放學後多加練習，他亦留下陪我，我覺得此人很有耐性，對他留下良好印象。」朝夕相處，情愫漸生，阿信繼而展開追求，但阿呂笑言：「因為阿信不喜歡說話，我只覺得他經常跟着我，我去哪他便跟到哪。」

工作壓力大 不斷搔癢血染床單

在阿信心目中，阿呂是人美心善的好女友；阿呂則形容阿信不善辭令，阿信最終抱得美人歸，「當時已知阿信患銀屑病，但我覺得不重要，因從小便認為不能以貌取人。」她更積極搜集銀屑病資料，希望了解阿信的需要。畢業後兩人執起教鞭，一同踏足社會、步入婚姻，並誕下一女一子，日子過得幸福美滿。

一家四口平靜的生活，2000年時遇上變化，阿信因工作壓力，病情一度轉差，「當時皮膚痕癢得影響作息，晚上會癢得醒來，又會不斷搔癢，甚至抓到出血滲至衣物及床單，十分痛苦，亦令我日間精神狀態很差。」眼見阿信病情日漸惡化，阿呂也很痛心，「最嚴重時他身體皮膚有七成是紅色的，我在家中負責打掃便知道，發現越來越多皮屑，便知道他病情越來越嚴重。」阿呂又會四出打聽可紓緩銀屑病的食療，「別人說甚麼有幫助，我便去弄，盡可能幫助他。」

睡不好情緒差 「說笑緩和氣氛」

雖然此病對於任職教師的阿信沒太大影響，但日常生活免不了受到歧視，他憶述：「有一次我上髮型屋，髮型師問我是否沒徹底清潔，有一個甚至叫我下次不要再來，說不方便招待我，聽到這些說話的確挺難受的。」長期睡不好，令阿信變得煩躁，即使對着家人有時也會按捺不住。阿呂不但沒介意，更拿起剪刀，擔任阿信的私人理髮師，一剪便是十多年，「我知道他語氣或態度並非刻意差劣，所以我會想方法令他開心，會經常說笑，兩個子女亦是，有時阿信心情較差，我便故意說笑緩和氣氛。」妻子無微不至的照顧和體諒，深深感動阿信，「回想很多時刻都很感動，真的很感激她。」

父母恩愛，子女亦看在眼內，大女Chole說：「我們一家一直很融洽，爸媽一直沒任何爭吵，雖然偶爾有小爭執，但爸爸總是嬉笑帶過，而媽媽遇上任何事都很包容。」細仔Carson說：「爸媽一直亦很恩愛，有時爸爸會因痕癢較為暴躁，但事後會跟我們道歉，我們亦會理解他。」兩人從小已知父親患銀屑病，一家會把皮屑稱為「皮皮」，不覺得厭惡。阿呂的正面樂觀亦感染了全家人，Chole補充：「即使媽媽上班有壓力，但她總會用另一角度看整件事，帶正能量給我們。」

做運動改善病情 感染妻子迷上跑步

面對病情失控，阿信與阿呂亦有束手無策的時期，後來得知多做運動對病情有幫忙，便重拾這個好習慣，阿信說：「十多年前開始與朋友跑步，後來發現真的對病情有幫助，尤其在冬天，便逐漸養成跑步的習慣。」阿呂在旁補充：「我都同意，因掃地時發現皮屑少了，而且從前替他塗藥膏時是一整片地塗抹，後來只需一點點地塗，（塗抹）面積一直減少亦感到很高興。」

後來阿信開始挑戰不同賽事，過程雖然艱苦，但換來無盡滿足，甚至令他忘卻自己的病，變得更自信快樂，亦再次敢穿塵封的背心短褲。看見丈夫有如此正面的轉變，阿呂也開始接觸跑步，「當時我生產後長胖了，阿信便說當做運動吧，跑步後我很快便愛上，若有天不跑步便覺得不健康，因此經常與阿信跑步。」更重要的是阿呂可以分享到阿信人生中另一面的樂趣。

去年二人剛度過銀婚紀念，今年同度第32個情人節，阿信藉此跟太太說：「很幸福可以遇上你，希望我們可以攜手步入退休生活，一同步入老年。」幸福寫在阿呂臉上，她感動地說：「雖然阿信患病，但我經常覺得自己很幸福，他改變了我很多，他帶給我的負擔與辛勞都是值得的，令我的生活更充實及豐盛，所以我很喜歡《陪着你走》這首歌，跑山期間經常在想，我們就這樣一起走到永遠。」

腸道健康 增免疫力改善病情

皮膚科專科醫生盧景勳表示，銀屑病主要有兩大發病年齡層：20至30歲、50至60歲。很多研究發現，越早發病的患者多帶有銀屑病的致病基因，遲發病患者的基因影響相對較少。

銀屑病的治療主要依靠外用藥、口服藥、紫外燈及生物製劑等，不過患者的生活模式對病情控制亦有幫助。盧景勳醫生指，運動對銀屑病有莫大幫助，主要可幫助減重，對腸道及免疫系統也有正面影響。有研究發現肥胖的銀屑病患者若能控制體重，如減去5至10%的磅數，病情嚴重程度可改善約兩成。

戒加工食物

飲食亦值得留意，盧景勳醫生解釋，腸道屬免疫系統的核心，若腸道健康有改善，免疫系統自然會得到改善。他續指，有研究發現銀屑病患者的腸道細菌處於失衡狀態，而常見破壞平衡的食物是加工食物，如即食香腸、火腿或即食麵等；經過高溫煎炸及糖份過高的食物，亦會破壞腸道細菌平衡。因此，最簡單的方法是讓患者戒掉不健康的食物，多攝取多元化及健康的食物，如新鮮蔬果。

記者：曾 怡

攝影：魏子朗、蕭志南