異國短毛貓（Exotic Shorthair），簡稱異短。憑其招牌圓杏大眼，成功迷倒不少貓奴。作為波斯貓（又稱異國長毛貓）的短毛版本，異國短毛貓在照顧上有甚麼需要留意呢？

談及異國短毛貓，最為人熟悉的莫過於說話刻薄、經常作弄人的經典漫畫角色加菲貓了。跟加菲貓一樣，異國短毛貓同樣來自美國，有指早於六十年代，繁殖者有意繁殖出一種與波斯貓外形相近但毛髮較短的貓種，因此將美國短毛貓跟波斯貓混種交配，最終繁殖出異國短毛貓。除了有上述兩者的基因，在繁殖過程中同時混有緬甸貓和俄羅斯藍貓等品種的基因。

巫小姐（Twiggy）自小愛貓，家中除飼養了英國短毛貓及一對加拿大無毛貓（斯芬克斯貓），五年前亦領養異國短毛貓「超瓊」。談及異短的吸引之處，Twiggy指牠們粗短的小腿跟呆萌可愛的外表最吸引人。異短雖被分類為短毛貓，但牠們一身中短厚重的毛毛，又比一般短毛貓的毛髮長！同時有着圓渾扁平的頭部，鼻子與眼睛呈水平線貼在一起，還有一條蓬鬆的長尾巴。

對人親善對貓霸道 一天睡21小時

Twiggy說現年8歲的超瓊性格跟大多異短一樣，是典型的親善大使。牠們的性格友善且親人，加上脾氣好，對陌生人、小朋友亦相當好奇，是友善的家庭寵物。但她笑言超瓊有「大家姐」個性，對同住的貓咪相當霸道。Twiggy說：「我飼養過不同品種的貓咪，覺得異短特別蠢，加上牠們的動作比較笨拙，餵零食時永遠搶不到。因為其他貓的嘴部較凸出，我遞上零食時牠們馬上咬到，但異短是零食伸至眼前亦不懂得吃，要放至嘴邊用手指頂進去，牠們才吃得到。」雖然異短看來很笨，但Twiggy說牠們玩耍時，還是相當活躍。她續說：「其實牠同樣貪玩，只是一天有21小時或以上在睡覺，我飼養的其他貓，都沒有牠那麼能睡。」

Twiggy分享，飼養異國短毛貓要有心理準備，必須花上很多時間為牠們打理外表。由於超瓊毛髮亦相當厚重，主人每天花上不少時間分層次地為牠梳毛，確保底毛不會打結，如毛髮打理不善，有機會令牠們患上皮膚病。此外，清潔眼睛分泌物及保持其臉頰整潔，是另一樣花心神的小事。她解釋，異短的呼吸道天生狹短，令淚腺分泌較其他貓種旺盛得多。主人必須早晚定時為牠抹走眼水，以免分泌物積累成為眼垢而發出異味，甚或出現皮膚問題。由於異短也容易有呼吸道問題，主人要避免讓牠們有過度劇烈的跑、跳和追逐，以免引發氣管或心臟毛病。幸好超瓊沒有異短常見的遺傳病，只是腸胃較易敏感，改吃生肉糧後問題已改善。但Twiggy曾養過一隻異短，因為心臟病而花了10萬元睇醫生，另外每個月亦要花數千元醫藥費和睇急症等。

關節腸胃腎多毛病 選寬平糧食盤

康誠動物醫院獸醫高寧霞指，異國短毛貓屬於有較多遺傳性易發疾病的品種。牠們帶有波斯貓血統，因而較容易患上多囊腎病，皮膚及腸胃亦相對敏感，例如患上俗稱IBD（Inflammatory bowel disease）的慢性腸胃炎。此外，頭大身小和四肢短小的身體結構，同樣令牠們容易出現關節痛症。

呼吸道疾病方面，扁面及下顎過長的特徵，容易令牠們因鼻孔過小而出現呼吸困難。呼吸困難的嚴重程度視乎扁面的程度而定，面形過扁或鼻孔過小者，甚至有需要接受整容手術來擴大鼻孔或矯正下顎來改善情況。高獸醫說：「牠們進食時有機會將食物吸入鼻孔，但不會如坊間傳言因此容易患上吸入性肺炎。」反而是食物殘渣留在臉如沒好好清潔，易有異味或藏污納垢引致皮膚病，這問題更普遍，因此建議為異短議挑選一些寬平的糧食盤。高獸醫強調，異短的遺傳病較多，飼養前最好預留較多的醫療費或預早替貓咪購買醫療保險。總的來說，異國短毛貓親人又友善，但在日常飲食、清潔美容及健康上，需要主人花上大量心機和時間照料。過往亦有不少人貪圖異短可愛的外表而輕率飼養，其後卻因牠們百病纏身而將之遺棄，因此在飼養異短前，切記要三思。

異國短毛貓info

性格：笨呆、親人

原產地：美國

壽命：10至15年

體重：3至6.5公斤

記者：沈敏怡

攝影：伍永健