你的優惠︱2月優惠精選 （2021年2月22日至2月28日）。

精采優惠繼續送上！2月優惠賞不停，當中包括：Estee Lauder Advanced Night Repair升級再生基因修護露、Kiehl’s特效保濕啫喱乳霜、數馬酒造竹葉烏賊純米酒、GIVENCHY幻彩蜜粉、Swarovski Sparkling Dance Rainbow項鏈、大團圓特選禮盒（北海道元貝、原木花菇、姬松茸）、菁雲茗茶系列（桂花烏龍及普洱）。

Estee Lauder Advanced Night Repair 升級再生基因修護露 50ml

原價$830，優惠價$520。「一按即買」

第六代升級再生基因修護露以創新性DNA研究技術為靈感，有效淡化肌膚衰老。融入深層滋潤成份，有效使肌膚更加補水。對抗自由基，外界傷害和情緒壓力對肌膚帶來的損傷。修復肌膚傷害，預防肌膚受損。使用後肌膚柔滑豐盈，年輕有彈性。

Swarovski Sparkling Dance Rainbow 項鏈

原價$999，優惠價$480。「一按即買」

色彩繽紛的Swarovski鍍金色彩虹項鏈來自Sparkling Dance系列。其懸浮似的黃色Swarovski水晶代表燦爛的太陽。美不勝收的設計，可在陰天為你的裝扮注入光彩，亦是送給摯愛的最佳選擇。

除了以上的精選優惠外，今期推介還有以下一系列着數絕對值得大家留意！

Kiehl’s 特效保濕啫喱乳霜 125ml

原價$500，優惠價$305。「一按即買」

富含白茅，含豐富鉀質，具卓越的鎖水功效。亦能緊緻細胞黏膜，令肌膚長時間保持水潤、光澤，以達到長效保濕的效果。另外它蘊含的南極葡萄醣蛋白，能迅速為肌膚補充水份。抵禦寒冷、乾燥天氣，免受自由基侵害。更具高效控油功能，能有助控制面部油脂分泌，令面部不再泛起油光。

GIVENCHY幻彩蜜粉 4x3g #1 Mousseline Pastel

原價$550，優惠價$350。「一按即買」

比一般蜜粉更細膩千倍以上，因此接觸肌膚瞬間可立即平整分佈於膚表，創造毫無粗糙感的平滑、粉嫩妝容；恰到好處的遮瑕效果。採用獨家專利「原子霧化科技」（ATOMISATION），能將各種顯色、透明、滑順粉體打磨成均一化微細粉末，使粉質更加細緻、輕盈，宛如輕飄飄的雲霧！四種糖霜般的明亮色彩，能修飾偏白膚色與肌膚瑕疵，創造極為自然的完美妝容。

數馬酒造︱竹葉 烏賊（IKA）純米720ml

原價$280，優惠價$240。「一按即買」

數馬酒造（Kazuma Sake brewing）創立於1869年，位於風景秀麗，四周環繞着美麗的日本海和群山的石川縣能登半島北部的能登町。數馬酒造–竹葉烏賊（IKA）純米，以與當地能登半島緊密連接的清酒釀造為理念，本清酒推薦與擁有日本屈指可數卸貨量的同地名產烏賊一起享用。使用了與當地承包種植業者所培育的水稻、海洋深層水及從海藻中萃取的酵母。濃郁的甜味讓人聯想到楓糖漿和蜂蜜，整體上感覺質地緊密結實，與烏賊一起享用時，口中散開來的甜味和酸度互相支撐，更加襯托出烏賊入口後的好滋味。

大團圓特選禮盒

（一等日本北海道元貝（M碼）263克︱一級原木花菇500克︱姬松茸113克）

原價$834，優惠價$708。「一按即買」

日本北海道出產的乾貝味道香濃，吃起來鮮甜無比。原木花菇以櫟樹或栗樹木自然栽植，吸取了原木的養分，菇身厚肉而且爽滑細嫩，且有濃郁菇味。姬松茸蘊含豐富氨基酸和多種維生素，具有扶正固體、增強人體免疫力等功效。

菁雲︱茗茶系列︱桂花烏龍250g及普洱250g

原價$356，優惠價$300。「一按即買」

桂花烏龍的桂花芬芳融入烏龍茶醇爽的茶味，散發濃郁迷人花香。紓緩緊張情緒，經常飲用，可淨化身心、平衡神經系統。而普洱茶醇厚回甘，是有保健功效的飲料。有效降低血脂、暖胃、生津止渴、醒酒解毒、幫助消化。

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