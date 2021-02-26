「dancehall（舞廳雷鬼）的精神是派對感覺。」香港全職dancehall舞者劉霆杰說。為推廣這獨特的牙買加跳舞文化，患濕疹的他全身裹布紮到像隻木乃伊，流住血都要跳，每月只得數千元收入也在所不惜，只想港人感受到在派對內聽同一首歌、跳同一隻舞的興奮。

在1970年代末興起的dancehall，源於牙買加流行音樂，混合雷鬼、hip hop等元素，dancehall就是隨這種音樂衍生出來的舞蹈。當年生活在牙買加貧民區的人，每日與幫派、危險為鄰，附近不時傳來開槍、子彈呼嘯而過的聲音，良家婦女擔憂被黑幫老大盯上，這種與危險為伴的生活讓貧民累積巨大壓力，於是就席地擺放音響系統播放音樂，在街上搞派對跳舞來釋放壓力。 一星期幾乎每日都會有dancehall派對，成為牙買加人日常生活的一部份。

融入生活 洗頭性愛都有舞步

dancehall後來雖經歐美歌手熱捧而變得流行，但這種原產自地球另一端的牙買加貧民區街舞，在香港仍屬小眾，專門跳dancehall的舞者就更加少，25歲阿杰可以說是香港dancehall的先驅。五年前在大學時期接觸後就全情投入，越跳越起勁，放在學業的時間就越來越少，「我的計算機科學到最後只能以三級榮譽畢業，但我卻感覺人生走在正軌上。」畢業後他更沒有選擇有前途的IT行業，反而成為全職dancehall舞者及導師，每月只掙得數千元。

「我很喜歡dancehall舞步有很多不同含意的感覺，好像賦予每一個動作都有靈魂。」對牙買加人而言，派對已是日常生活的一部份，所以dancehall不少舞步和圍繞的主題，都受到日常生活啟發，DJ在派對內所播的dancehall歌曲有部份稱為「dance tune」，會重複一些類似指令的歌詞，派對參加者在聽到關鍵詞後就要呼應歌曲內容跟着跳。

dance tune主題由性愛動作，到滑稽的洗頭動作，都能借舞步及歌曲表達出來，例如聽到shampoo就要以抓頭的動作回應，每一個舞步都有含意，舉手投足間又能與在場人士互相配合大家的舞步去互動。一些大膽露骨以性為主題的歌曲，例如「daggering」（牙買加語指匕首）的舞步回應，舞步為男性用手按女性背部或臀部，再前後擺動腰部，如拔出胯下匕首向女性下身抽插，女性在舞步中亦不吝嗇扭腰、擺動下半身及臀部展示性感，整組舞步如花式性交，令旁人看得血脈沸騰。

痛楚無礙 我真係好喜歡跳舞

「是否有意義對我而言很重要。」正如阿杰認為，dancehall舞步的含意賦予了它靈魂一樣，他在全職舞者的生活中找到意義，「我現在很快樂，活在當下的快樂就是我追求的。」他認為與其做不喜歡的工作、掙得不多的收入，不如快樂地掙取每月數千元的微薄收入。除了全職舞者，他更在instagram開了專頁，把一些dancehall影片放上平台，不時在限時動態介紹小知識，希望有更多人認識舞蹈，在港推廣dancehall文化。

聽到阿杰將派對、開心掛在口邊，以為他生活過得無憂無慮，但原來他的快樂真的是建築在痛苦之上，因為他自小就患有嚴重的濕疹，依賴類固醇造成類固醇上癮，患上「慢性脫髓鞘多發性神經炎」，是一種令全身肌肉乏力的罕見病，「中六跳舞的時候，我跳得很辛苦，可能蹲下站起都會仆倒，那時候可能我只是拉筋已經累得倒下。2018年開始戒類固醇，本來壓制着的濕疹病情一發不可收拾，但在這種情況下他仍忍痛跳舞，「全身裹着布，流着血水，真的好像木乃伊那樣，活動身體又疼痛。」他之所以要全身裹布，因為皮膚幾乎潰爛、滲出血水，如不包裹住會令衣服沾上血水，繼而黏着皮膚「血肉相連」。在遠赴日本求醫後，目前濕疹已受控，不用再包布跳舞，經歷過這些後，他搞笑說：「只能說句我真的好喜歡跳舞。」

instagram：hk_dancehallprod

記者：梁中勝

攝影：蕭志南、鄭明川