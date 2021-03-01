荃灣一條不起眼的小巷，有一間小小的花店；花店內，有三隻區內著名的貓店長。記者走入荃灣拜見這三隻唐貓，看看牠們有甚麼辦法，迷倒一眾街坊和貓奴。

第一位貓店長是豆豆，今年7歲，性格高傲、非常愛說話，也愛被人按摩，尤其喜歡被人拍屁股，總之會以「喵」來回應你。當你與牠四目交投、叫牠「錫錫」的時候，牠會用頭撞向你額頭，非常可愛。老闆楊小姐（Clara）七年前在花店後巷的坑渠中發現豆豆，當時豆豆滿身污水和油迹，發出強烈臭味，於是Clara帶牠到附近的寵物店洗澡。當時寵物店的老闆娘見到漂亮的豆豆也想收養，不過Clara捨不得，於是自己收養牠，豆豆順理成章成為花店的貓店長了。 Clara和家人都很寵愛豆豆，導致牠恃寵生驕，性格比較高傲。

肥仔自覺好型 貓女親男客

第二位貓店長是肥仔，也是年紀最大的一個，今年已經18歲了，每當見人舉起相機，牠就會自動擺好姿勢給人拍照，Clara笑道：「你們一拿手機出來，牠就覺得自己很帥、很矚目，很想別人注視牠。」不過作為明星級貓店長，肥仔就不太喜歡給人摸和按摩。肥仔是一隻「自來貓」，六年前，Clara見到牠自己走到花店內，由於繫上頸帶，於是她就在社交平台為肥仔尋主人，一個星期後，肥仔的主人來到花店想接回牠，殊不知肥仔不願意離開，被抱走後又再跳回來，最後Clara就接收了牠。

Mimi是這裏的親善大使，是一隻性格溫馴又可愛的黃貓，今年10歲，與花店的客人非常親近，Clara表示當有男客人過來買花並坐下時，Mimi就會跳上他們的大腿上討摸，不過如果有女客人想得到Mimi的寵幸，就要看是否幸運了。Clara收養Mimi已有八、九年，牠本是流浪貓，Clara一直都有餵牠，之後牠曾失蹤了一個星期，相信是躲起來生寶寶，不久Clara撿到一些沒有貓媽媽照顧的幼貓，Mimi就出現了，正好幫忙照顧。

10年助30浪貓尋家 隨緣接收

貓貓們有些時候愛搗亂，Clara指這幾年來，三位貓店長也打破了不少東西，例如花樽、花盆，甚至泰國請回來佛像擺設。除此之外，也不時跳進鮮花內，有時候一桶30紮的康乃馨，因此就毀了一半。不過對於貓咪的破壞行為，Clara也不會生氣，因為「貓是用來寵的」，她直言：「其實我為人不算大方，如果客人弄壞了我的花，我會叫對方賠錢，但牠們就沒有所謂了。」

花店自從有了貓貓的出現，Clara指自己變得開心，平常遇上很多工作壓力，只要有貓貓一起，便可以紓緩她的緊張情緒。 除了3位貓店長，Clara過去十多年救過30多隻貓，現時有5隻因比較怕人而住在倉庫內。

Clara表示不時都會撿到貓，大部份都是在坑渠撿回來，另外有些貓則是自行走到花店來，她笑言，可能是貓媽媽和幼貓說花店會接收貓，牠們就一窩蜂衝到花店求救。Clara會把救回來的貓交給義工，希望替牠們尋家，也曾透過社交網站發佈消息，很快就會找到領養者。雖然救過不少貓，但Clara表示一切隨緣，「完全是佛系接收貓隻，可以幫就會幫忙。」

記者：黃允鍶

攝影：潘志恆