這個年頭，大學生都只可對着電腦上堂，宿舍變得冷清，難以認識新朋友，大學生活失去原有的親密、交流、自由。大學五件事──讀書、住hall、拍拖、上莊、返part-time變得難上加難。「上莊」，即參加學生組織，更是好事多磨，疫症持續、國安法生效，各大學生會今年參選情況慘淡，選上的也要被DQ。大學生們上莊面對甚麼挑戰？上莊的意義為何？上過莊的人又如何看待「老鬼文化」？

我們請來四位曾經或正在上莊的年輕人，包括被指年年「干政」的老鬼Nathan（化名）、滿城風雨都願意上莊的Tamtam、上莊上到defer的Nat及某大學宿生會莊員、中途quit莊的Juno（化名）。他們上莊目的各有不同，究竟為何大學生熱衷上莊，有人更故意在學八年只為「照住自己支莊」？

在香港還未槍林彈雨前，大學的校媒記者還是一群希望「拍吓片、玩吓相機」的大學生，Nathan當年與同學一起加入學生會幹事會的「城市廣播（CBC）」，但經歷雨傘運動及退聯風波後，他深感幹事會下的校媒的不穩定，便在學校爭取約2,000票支持，成功令「城市廣播」獨立。

Nathan為何願意在那時候擔大旗，並當上校媒會長？「其實當時都係想做個小委員，剪吓片開開心心，但現實話畀我哋聽，如果你有啲嘢要爭取，真係要靠自己對手，你冇辦法等人哋上莊，到最後我哋自己做咗可能會更加好。」

老鬼無政可干 返校為識朋友

面對今年城大三大莊（學生會幹事會、城大編委、城市廣播）後繼無人，老鬼點睇？Nathan認為城大民意就係唔諗嘢，身邊很多人連「老鬼」和「上莊」都不明白是甚麼，「我遇到大部份人真係咁，老鬼文化係一個inside joke，莊做嘢都未必有impact，何況係冇實權嘅老鬼。」畢業後，Nathan頻頻關心「城市廣播」運作，有時更會被指「老鬼干政」， 他解釋：「我成日返去都係為識朋友，其實都冇乜好照顧，如果一支莊係好唔想去做嘢，你冇辦法逼到佢做嘢，根本無政可干。」Nathan笑指，其實外面的世界不會太理會上莊的人在做甚麼，學生大多不關心校政，每年最關心就是「有冇schedule book」（即學生會其中一項福利：出記事簿），若問到學生會整年的政績，他們根本不知道。

Juno大學一年級玩hall Ocamp時，已經很抗拒hall莊以參加者的容貌氣質將人分類，亦有不少「組爸媽」會以不同理由說服組仔女上莊，新生往往為認識朋友，都先以上莊入手。Juno組莊時發現，諮詢大會或大選時往往被老鬼箝制，「老鬼文化令到我而好想走」。

有人選擇退莊，亦有人上莊上到延遲畢業，Tamtam就是其中一位。在城大與Nat創立香港文化學會，但Tamtam創立學會前原來已經上過莊，「我想喺畢業前做返啲有意義嘅事，反正人生流流長遲早都會返工，不如邊返工邊上莊啦！」她認為以香港文化作為興趣學會，能夠建立城大學生對香港的歸屬感，香港有很多值得大家欣賞的事物，在學校傳承下去，並引以為傲。

找郭位被處分 應團結企硬

Nat原本認為上莊很無聊，尤其大學的Ocamp以及嗌莊文化，更有很多人指上莊會「爛grade」，但為了達成做記者的夢想，她深思熟慮後認為加入香港文化學會有助起步。

要兼顧學業、事業和莊務，Tamtam笑言是挑戰人體極限，「其實我上第一次莊（城大校媒）時已經畀人炒過，當時做兼職記者⋯⋯因為返工都忙住打校政稿，最後出勤率低畀人炒咗。」Tamtam直言並無後悔當初的選擇，「自己唔付出，就無人肯付出」，但她亦認為時間管理可以做得更好。她慶幸願意為學校付出的人還有很多，更透露曾有位城大老鬼延遲畢業八年，只為扶助新人上莊，「有啲老鬼唔會捨得放手，畢竟係自己有份建立嘅心血。」

城大去年底更新《學生紀律守則》，在第四項不當行為（misconduct）中，校方新增有關「損害大學品牌及形象」的細項，即學生在未經校方授權下作出扭曲、更改或貶損大學的品牌及企業形象等相關行為，從而導致大學或大學成員聲譽受損，將被視作不當行為處理並有機會面對紀律處分。城大校媒城市廣播成員，曾創作一首諷刺校長郭位在反送中運動關鍵時刻「失蹤」的歌曲《找郭位》，懷疑因此被「城安法」處分，有報道指其須寫道歉信予校方，並在特定時間不得回校，現在的大學生上莊似乎有一定危險，隨時面臨處分甚至退學。

上莊上到可能「被退學」，幾位莊友點睇？Nathan說：「自己作為老鬼，我個年代冇經歷過咁樣嘅挑戰，我冇資格去話你哋應該點做。『城安法』最大的問題就係，大家唔知道呢條條例會延伸到乜嘢地步。學校就會話：你唔好唔乖咪得囉、你乖啲咪得囉。問題係呢啲權力係可以無限延伸，點樣先叫唔乖？」Tamtam則認為最緊要團結，「其實我哋根本要喺自己個崗位上做到最好，同埋企硬囉，無論學校做啲乜嘢都好，都要我哋真係企埋同一陣線先可對抗。」

採訪：葉楚喬

攝影：魏沛賢