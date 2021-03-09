【特約報道】疫情期間，想買日本潮流產品、Vintage錶或手袋，惟有找到信得過的平台買回來、甚至「bid」回來。但又擔心國際運費太貴？網上購買貴價產品欠缺保障？想買得着數，做個聰明的網購人士，可考慮台灣經營多年的「Funbid」。

「Funbid」是日本Yahoo和日本樂天的長期合作夥伴，最近把業務帶到香港，全中文介面 希望打造一個屬於香港人的最抵日本購物平台，設有香港客服、香港營業點，再有退貨、換貨保障，讓人好放心！

Funbid 現正推出滿額免國際運費優惠

即日至12月12日購買滿港幣500元【免國際運費】，再加碼兩大日本網店優惠：日本Yahoo代Bid最高5%回贈，日本樂天代購最高8%回贈，免國際運費又有回贈，值得一試。

▼Funbid今期雙12重點優惠內容▼

在「Funbid」可以看到日本Yahoo和日本樂天的所有產品，全中文網站操作簡單，使用日本郵局空運直送，大約3至6個工作天就送到香港，絕對方便快捷！

一站式日本代購平台 超方便仲有多種購物保障 寄錯寄壞全額理賠

除了日本Yahoo、日本樂天，「Funbid」還可以為你買到日本Amazon亞馬遜、zozotown、駿河屋...…等等各大著名網店，過程簡單方便，加上香港廣東話客服，再有退貨服務，再也不用擔心商品未到貨、賣家寄錯、運送損壞，好方便大家使用，小心一買上癮！

有任何問題都可以直接連絡Funbid 客服熱線，解決問題好專業！

Funbid：https://funbid.com.hk

日本代購流程懶人包：https://bit.ly/38mFch2

客服電話：3468 8168

公司地址：香港九龍長沙灣道650號中國船舶大廈20樓04室

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！