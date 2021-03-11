上課玩摺紙，做過學生的相信都試過，假如把這種小玩意化成專門興趣，又可以有甚麼變化？ 90後Benson Walker Chen嗜好是紙卷雕塑，由小學開始摺紙到現在已18年。他展示的純白色雕塑，有龍有馬有女機械人，也有細小的蜂鳥，所有部件都是人手用A4紙捲製，「以前後生，可能會用工作紙或試卷，考得不太好便剪了它，哈哈。現在會用單面紙，不用特別去買。其實廢紙便可，只要有一面沒有字，做出來的都會是白色。」

兒時的Benson，留意到媽媽將收據捲成一條條，這小習慣竟令他印象深刻，啟發他用這個方法自製玩具。「小學不就有些有抽屜的枱，在櫃桶裏，我伸手在入面砌，捲呀捲，再塗上膠水，枱上面就擺本教科書和一支鉛筆。」他回憶道。小學時遇上2003年沙士，貪玩的他物盡其用，「一開始會用口罩的鐵線，先做些刀刀劍劍，沒有鐵線後，就開始捲紙製作機械人。」

Benson表示捲紙使用的工具相對簡單，最主要是剪刀、鉗和白膠漿。現在他亦有一台切紙機，方便更精準地切出紙條。除了徒手，他還會自製工具將紙條捲實，如「捲圈筆」就是將鋁棒放在車床中刨出來的私家工具。紙捲好加入白膠漿後會變軟，便可以用鉗重新塑造形狀。紙卷風乾後變硬，此時便可自由組合大小不同的紙卷，砌出理想形狀。

變形金剛啟發 食晏摺放工又摺

他小時候時就愛看《變形金剛》和《索斯機械獸》，一直很喜歡「動物加機械」這個組合，本身是工程師的Benson說：「自己讀機械設計，所以喜歡把從機械設計學會的東西，與自己看到的事物混合。」他初期製作的機械人有不同顏色，造型也較簡單。但2010年中學時的Benson不甘如此，決心要創造出大家前所未見的東西，於是他花了整整一個暑假，製作第一件較大型作品──紙龍，那是他開始認真做紙卷雕塑的轉捩點，「那時頗開心，也確認了自己的風格，之後多年都有跟隨，就是不添加顏色，反而顏色可能會影響觀眾觀賞作品形態，羅馬雕像一樣都是白色呢。」

決定作品主題後，Benson會搜集大量圖片，研究該種動物的骨骼特色，亦會看許多紀錄片，觀察動物怎樣移動，思考牠哪個時候的動態最能展現魅力。腦海有了構思，他就會繪製簡單草圖，而很多時候跟草圖相比，完成品可能有九成地方不同，「其實畫草圖，不會想好東西怎樣擺放，到砌好部件，再思考如何隨心擺放才最美，砌完後再望回草圖，都很有驚喜，所以某程度上都頗隨心。」Benson分享，他通常會先由骨架開始去想像作品，例如先製作連尾龍骨的整條脊骨，再由此引申去擺放組件，例如肺部或心臟位置，可用引擎形狀的紙卷；腸的位置則可利用類似死氣喉的紙卷填補位置。他亦點出紙卷雕塑特別之處：「這跟普通雕塑不同，大部份雕塑就如木頭般慢慢雕琢，由大變小，我是倒轉的，由小到大逐條紙卷砌出來。」

雖然Benson沒參加過任何比賽，沒拿過任何獎項，但對他來說，每日不斷摺紙便已很滿足，「我覺得最享受的是不用跟說明書及指示，自己想到甚麼便創造出來。」基本上他一有時間便摺紙，上班午飯後的半小時空檔，他夠時間摺一對耳環；平日下班回家洗澡後有兩三個小時，又會繼續摺紙。

他表示小型作品會花兩星期至一個月完成，至於較大型的則需三至六個月不等，例如他曾花半年才完成一個紙馬模型，「那時都是『毒』在家不外出，絕對不會覺得悶，因為是自己發展出來的技術，每次製作都感到興奮，好像在創造某些東西，二來看着半製成品時，我覺得它有無限的可能性。」Benson不諱言，家人親友曾有微言，有不少聲音着他專心讀書，別浪費太多時間於興趣上，但之後作品做得越來越精緻、漂亮，開始令他們改觀。

未知價值如何 坊間少見不捨賣

這種專門以捲紙方式製作的立體作品，在坊間甚少見，至少在香港大概沒有人做同類東西，在其個人網頁以paper sculptor作自我介紹的Benson，有沒有想過出售作品？他直言想過，同時也慨嘆不確定外間的人如何看待其作品的價值，而且作品「對得耐」始終有感情，怕捨不得，寧願按客人要求再創作。萬一興趣不能變為職業，那會放棄嗎？Benson毫不猶豫說：「我會繼續下去，始終是自己一手創造的（技藝），不會放低。作品其實已經是我的一部份，我經歷過的所有東西、當時的想法，還有累積下來的技術，全部放進了作品當中，是最能夠代表我的地方。別人看到我的作品便可以，不需要見到我本人，哈哈。」

IG：bensonwalkerchen

採訪：何宛珊

攝影：魏沛賢、崔安怡

部份圖片由受訪者提供