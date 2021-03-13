在龍徑道，Paddy Ng和Garfield Chan緩慢地推着一輛木頭車穿越在街市之間，沿途一個豬肉檔中切肉砍骨的大刀聲、𠝹刀𠝹開發泡膠的摩擦聲、以至「10蚊斤豬肉」、「三蚊斤菜心」的叫賣聲，都盡收在木頭車上的收音咪當中。這些看似平凡的聲音，就是他們計劃製造廣播劇的「原材料」。

Paddy和Garfield是「聲音陪迴：跟機聽故事」的統籌人之一，小木頭車其實是一架聲音故事車，上面主要裝有三支咪高峯及一個耳筒，12月一連五日曾在黃大仙區各地，分別停泊在黃大仙、彩虹、慈雲山、樂富及新蒲崗，收集各區的街坊故事及環境聲，這五個地方，就成為單車組織「軸物行者」舉辦的「聲音陪迴：跟機聽故事」五個廣播劇的主要背景。

廣播劇的靈感雖取材自聲音故事車，以及舉辦團隊所收集到的民間故事，卻不能轉換成廣播劇，而是透過團體各員組成及創作出一個個有相連的完整故事，並與街坊合作錄製廣播劇，最後在區內的小店播出，以聲音訴說當區的故事。

遊走彩虹邨 扭Yes卡千鳥群叫

2019年全港18區出現不少「區報」，以文字載有各區歷史及故事，性質貌似與聲音紀錄類同，但軸物行者創辦人Paddy卻指其實不然，「區報時限性及資訊性較重，但我希望聲音小說所記錄的事，在30年後都可讓街坊、甚至是遊客以它遊歷黃大仙區，了解當區歷史。」

彩虹邨是廣播劇其中一個重要背景，故事情景設定於1992年，由兩位女中學生在彩虹邨生活的點滴開始，Paddy指，故事設定於九十年代，是因為彩虹邨的聲音，可以代表當區九十年代的面貌。彩虹邨是1962年開邨的公營房屋，樓齡超過59年，至今尚未進行過大型重建工程，故屋邨內古樹上千鳥群叫的盛況、辦館店長與街坊在交易中夾雜寒暄的過程、文具舖外八十年代開始流行的「YES卡機」扭動的聲音，至今依然存在。

Paddy當初選擇記錄黃大仙區的故事，是源於自己對黃大仙區的情意結，「其實我曾經在黃大仙區住了30多年，由小時候住在舊橫頭磡邨，到黃大仙上邨，至重建後的橫頭磡邨。」Paddy每次都因重建搬遷，但每次都選擇繼續在當區生活，「其他街坊都是這樣，可能他們也很喜歡這區，更甚的是我們都習慣了這一區的生活。」

對長大後的Paddy而言，一些聲音正正代表了他的童年，例如黃大仙上邨曾有豆腐花伯伯的叫賣聲，「當時每幢大廈都沒有閘門，伯伯就會擔着兩個擔挑，逐層大叫『豆腐花，豆腐花。』當時我住低層，知道很快就會到我們那層，所以我和妹妹就會拿着媽媽留給我們的幾蚊雞和兩個碗，到伯伯面前買豆腐花。」現時這些獨特的叫賣聲不再，當時的聲音不能經過檔案留存，今次Paddy主導計劃，就希望留住現有的聲音和故事，以聲音庫存留起街坊們的回憶。

撥款不敷支出 盼製作各區廣播劇

今次計劃得到黃大仙區區議會贊助，撥款金額為27.5萬元，是同期遞交申請的社區參與計劃中，獲得金額最高的一項。不過，其他七項社區參與計劃都屬音樂會、同樂日等一天活動，與廣播劇需要數月才可以完成的社區故事記錄計劃不同。Paddy指當初申請的金額也較緊絀，到了計劃尾聲，他們團隊的總開支約37萬元，比申請金額高出約10萬元。

被問及日後會否繼續向區議會申請撥款，以廣播劇模式記錄社區故事，Paddy就表示歡迎，亦希望可以到其他區議會申請撥款，製作各區的廣播劇。不過到目前為止，黃大仙區的聲音故事計劃只屬單次性質，他們暫未有時間再到其他地區籌備，負責人Garfield指，今次的計劃可能是「可一不可再」，形容在計劃完成後，申請資助時可能又會有另一場角力。

區議會撥款或成絕唱

政府向立法會提交《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，建議區議員均須宣誓，條例將會列明，如因宣誓被裁定無效、違反誓言，或不符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定要求和條件，區議員會被取消就任資格，五年內不得參選。

今年1月，多名建制派區議員與民政事務局局長徐英偉會晤，徐英偉表示同意研究是否成立監察會，以在修例後監察議員有否違誓，並決定將現由區議會決定，是否撥款舉行的地區活動，改為政府自行撥款。

「聲音陪迴：跟機聽故事」facebook : sound.around.hk

採訪：盧巧霖

攝影：尹彥翹、倫星揚