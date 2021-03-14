公屋是香港一幀美麗的風景，設計得過不少獎，不止外表，連內在的設計也很有特色。原來在不少樓齡達40年或以上的舊式屋邨，有一種特別的「下舖上居」設計，地舖內有一條旋轉樓梯通往樓上單位，恍如一個複式單位。

幾十年前，不少新落成的公共屋邨都在偏遠地區，交通相對不便，政府為了吸引外區人去這些新屋邨做生意做開荒牛，就為商戶提供一個「連帶租用居住單位」，在舖內設有樓梯通往樓上的公屋單位，作員工宿舍之用。

大元邨是大埔第一條落成的公共屋邨，家品及五金店「協豐泰」是邨內首批進駐的商戶，老闆連氏一家以前住在荃灣，80年代初決定山長水遠到大埔開店，那個年代還未有電氣化火車，坐巴士還要轉幾次車才入到大埔，老闆娘連太說：「呢行要開在山旮旯位置才有生意，太旺就多競爭，這是大埔第一條屋邨，周圍很多地盤，可以聚集到一班客人。」為了省回車程，老闆兩夫婦索性搬去舖頭樓上單位住，一家幾口逼在約三百呎的單位內，後來子女相繼出生，又見大埔中心樓價平，想改善生活環境，才一家搬離單位。現在單位變成貨倉，「吃完午飯都會上去恰一恰，歇一歇。」

上層變貨倉 「空間十足有梗廁」

旋轉樓梯設在店舖中間，美觀之餘又有點氣派，而且慳位，欄杆又可掛到不少貨品，「好多人都話設計做得好好，而且用料靚，而家畀廿萬都未必做得到咁靚呀。」兒子豪仔雖然沒真正在樓上單位生活過，但都有不少回憶，「細個成日在樓梯爬高爬低，隔籬舖都有這些樓梯，好斜的，要爬上去，以前都成日走過去玩，好好玩。」協豐泰隔籬一排商店以前都是這種「下舖上居」設計，但後來因各種理由不續租，其後政府就會收回樓上單位，再分派給輪候公屋戶。

舊一代想盡辦法脫離公屋上車，但現今香港樓價高得嚇人，又平又實用的公屋反而變成不少年輕人的理想居所，30歲已婚兼育有一子的豪仔直言，「如果我未婚，這裏只得我一人住，當然很完美，稍為執一執就可以，好過劏房很多，空間十足，又有梗廁，每個月可以慳幾千蚊，儲錢買樓。不過結婚後就很難在這住了，我鍾意，太太都未必鍾意，加上始終是舊公屋，很多垃圾，環境衞生差，又有老鼠，有小朋友就更不適合住了。」

根據房署資料，現時全港只剩下大約40個類似單位，分佈八個公共屋邨，除了大元邨，還有坪石邨、荔景邨及麗瑤邨等。何文田愛民邨近半世紀的「美麗華機器洗衣」，亦是其中一間。

店面逾800呎，等於兩個單位連同一條走廊的面積，通往樓上的樓梯隱身在店舖中間，不過老闆張生從來沒有在這住過，「以前房署要求用來做員工宿舍，我們就特登買張尼龍床和被鋪，突擊檢查時證明到有人住，不過現在已沒那麼嚴格，但每年都有消防例檢的。」

樓上貴幾倍 租$6,700

自十多年前領展（前稱領匯）出現，樓上樓下租約分開，如樓下單位未能成功續約，房署就會取消商戶租用樓上單位的權利。公屋單位供不應求，相關部門都曾游說張生交回樓上單位，改租一個便宜一半，只要$3,000的地舖做貨倉，「但那是渠口位，經常有臭味，我們做洗衣服的，很多衣服是棉質，吸了臭味都不知道怎賠償給客人，所以貴一點都要繼續租。」這些「複式公屋」聽上去很吸引，但其實租金是正常公屋租金的幾倍，都頗「揦脷」，連太說：「其實是希望你交回公屋，有人輪候嘛，但我不會不租啦，這麼多年有感情，樓上是我們的左右手呀。」

張生則說，多年來租金加幅很大，房署轉手前，樓上的租金約$2,000，現今要加至$6,700，舊邨生意難做，所以不少商戶已放棄，張生去年曾以疫情持續為由向政府要求減租，但對方回覆指要按機制加，但可以重估租值，「這是何文田區，和超級豪宅相比，（評估後）分分鐘不止$6,700，房署做事很死板。」複式公屋買少見少，想保留都有難度，張生說：「這事牽涉房委會和領展，要看他們肯不肯協商保留，就像灣仔藍屋般。但都沒有辦法，我們年紀大了，又沒有人接手，始終有一日要交出去。」

記者：黃子配

攝影：張志孟