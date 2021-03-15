3月優惠繼續賞不停！當中包括：茗星粗菜館68折優惠券、BEEM雙杯咖啡機、Smartfish Recharge續能運動營養飲品、法國勃根地美酒精選套裝、及LANCOME全新嫩肌活膚眼霜。

法國勃根地美酒精選套裝

原價$1308，優惠價$498。「一按即買」

法國勃根地美酒精選套裝，一套6支酒，當中有齊三款法國高評分的紅酒、白酒和玫瑰紅酒。其中Pinot Noir Vin de France 更被英國《The Times》選為該月份最值得買的紅酒。6支酒當中包括：Doudet Naudin - Pinot Noir Vin de France 2019 750ml（2支）、Doudet Naudin - Chardonnay Vin de France 2018 750ml（2支）、Doudet Naudin - Pinot Noir Rose Vin de France 2019 750ml（2支）。

BEEM 雙杯咖啡機

原價$600，優惠價$249。「一按即買」

BEEM雙杯咖啡機操作簡單，功能齊備。可以一次製作雙杯飲料。一機兩用，用於泡咖啡或沖茶亦一樣難不到它。更備有防滴漏功能，安全又潔淨。有清晰可視水位刻線，方便用家。

除了以上的精選優惠外，今期推介還有以下一系列着數絕對值得大家留意！

茗星粗菜館︱$100購買全單68折優惠券 (套餐除外)

優惠價$100。「一按即買」

茗星粗菜館一向主打家常菜，有不少名人光顧，並提供一系列傳統粵菜。憑着富有特色的家鄉風味受到街坊的厚愛，將香港本土風味帶給更多的人。將近乎絕迹的香港街頭風味小炒帶回來，希望讓每個香港人吃到過去精緻的美食風味，喚起人與人之間的人情盛意。當中以炒豬雜為招牌菜之一，用薑、葱、醬料、米酒爆香豬膶、豬腰、豬肚、生腸等，相當入味。

Smartfish Recharge續能運動營養飲品 (2盒裝)

原價$720，優惠價$320。「一按即買」

Smartfish Recharge續能運動營養飲品，含高濃度Omega-3、維他命D和乳清蛋白，適合愛好運動、鍛煉持久耐力的專業或業餘運動員。幫助增強體能及耐力，減少運動後肌肉酸痛及疲勞，加速恢復體力，預防受傷。經臨床驗證，可提高運動員的糖原儲存能力，為持久運動提供能量，提升運動表現。

LANCOME 全新嫩肌活膚眼霜 15ml

原價$520，優惠價$305。「一按即買」

LANCOME全新嫩肌活膚眼霜，有助擊退疲憊痕迹，消除倦容。使皺紋明顯減少，眼部輪廓看起來更年輕明亮，精神奕奕。可保護肌膚免受污染，並針對關鍵青春表徵，擊退倦容。使用時只須以兩隻手指在上下眼周和魚尾紋位置輕輕塗上眼霜，並重複動作3次即可，非常方便。

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