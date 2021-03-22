你的優惠︱3月優惠精選 (2021年3月22日至3月28日）

3月精釆優惠繼續送上！當中包括：Lexuma藍牙運動耳機、奈良直送的三輪山本華五彩手延素麵、ESTEE LAUDER升級再生基因修護賦活眼霜、香港仔語音導賞團（乘坐舢舨船及參觀住家艇）。

Lexuma︱XBud －真無線入耳式藍牙運動耳機

連充電盒（白色版）

原價$598，優惠價$298。「一按即買」

Lexuma XBud無線入耳式藍牙運動耳機，內置40mAh鋰聚合物電池，足夠支持3至4小時的高品質通話及音樂播放，待機時間長達90小時。耳機附送的充電盒則內置300mAh電池，電量十足，能夠為無線耳機充滿電2至3次。重量輕巧、便於攜帶，毋須擔心長途旅行或外出時耳機電量不足。

三輪山本 | 奈良直送 | 華五彩 | 手延素麵 （250g）

原價$182，優惠價$125。「一按即買」

五色麵條，以白色手工麵條為基礎，使用紅色，黃色，綠色和紫色四種天然色素。裝飾夏天餐桌的華麗麵條非常適合招待客人。所有的顏色都是天然色素，安全，可靠，色彩豐富的麵條。五種顏色分別代表紫色（紫薯）、黃色（柚子）、白色（原味）、紅色（布冧）和綠色（抹茶）。三輪山本成立於300年前，它們的麵條使用麵粉、鹽、水和少量棉籽油，根據溫度和濕度配製。經過熟練的師傅精心調整，在寒冷的季節需要大約36個小時才能完成細麵條。是一款以1200多年傳統工藝製作的精美麵條！

除了以上的精選優惠外，今期推介還有以下一系列着數絕對值得大家留意！

ESTEE LAUDER Advanced Night Repair

升級再生基因修護賦活眼霜（15ml）

原價$495，優惠價$360。「一按即買」

ESTEE LAUDER升級再生基因修護賦活眼霜，有效修復睡眠不足、紫外線、環境污染，甚至藍光造成的顯著肌膚問題。研究證實，配方具有多重閃眸修護功效，締造明亮、保濕及顯著的睛采明眸。

浪遊漁港1773︱語音導賞團（包括：2張「成人」門票）

午餐票：包括乘坐舢舨船以及參觀住家艇

原價$500，優惠價$363。「一按即買」

本土情懷親子必選假日遊！香港仔避風塘有許多非物質文化遺產，傳統的漁船及舢舨船與豪華遊艇及岸邊高樓大廈新舊交融，相映成趣。同時，避風塘曾是漁民及水上人的家，他們於住家艇上生活，並建立了獨一無二的水上人文化和習俗。旅程中乘坐獨特傳統舢舨船，沿途經過一系列南區地標，穿梭漁船之間遊覽拍照，悠閒自得。旅途中，從船上提供的語音聲帶聆聽漁村及香港歷史故事，生動有趣，也可聽到水上人家的歌聲。您亦有機會看見傳統龍舟訓練，及新鮮海鮮買賣。

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