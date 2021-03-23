夜闌人靜，整個世界好像除了自己，所有人都沉醉夢鄉……未有睡意，她可以看完一整季的劇集，或兩齣個多小時的電影，有時會心血來潮重看一本舊書，或者與地球另一端的朋友隔着時差「煲電話粥」，時而散步，時而健身，在寂靜中享受着屬於自己的世界。「白天有白天要應付的事，忙這樣忙那樣，晚上多了這些額外的時間，就可以做一些比較另類的事情。」廣告創作人Julia Kwan說。

先了解Julia每日日程：早上5點多起床；散步及吃過早餐後，8點幾9點開始工作；之後一直工作至近晚上10點；休息一會至1點幾就準備睡覺，通常要半個鐘至1小時才能入睡。

「雖然一向都不是睡得多，但近10多年真的明顯睡少了，有時只能睡兩小時。」年約五十的Julia嘆道。Julia是一名市場策劃顧問及廣告創作人，經營着自己的公司。她形容自己從小就是一名「淺睡寶寶」，從來不用勞煩媽媽叫她起床上學。還是小學生時，她每日只睡5至6小時。九十年代初加入廣告行業，到現時擁有自己的公司，這30年平均每日只睡3至4小時。雖然這10年睡得更「淺」，但翌日依然精神奕奕不帶半點倦容，能整日專注於工作。

通宵拍廣告 飛人生活好精神

九十年代初廣告業蓬勃，Julia經常要通宵拍攝或進行後製工作，最高峯試過連續四日通宵工作，中間只有數小時的梳洗及睡眠，「那段時間開始慢慢發現，咦？原來自己睡得少，身體同樣可以正常運作。」通宵工作不用補眠未算誇張，Julia曾在倫敦開公司，常常要穿梭各國與客人會面開會或拍攝等，一日來回不同國家對她而言是正常的工作日程，「早上5時起床在倫敦乘搭9時的早機， 中午就能到達紐約，一次過在當地組織五、六個會議， 與客人會面後晚上乘飛機回倫敦，機程大約7小時，其間睡3、4小時， 翌日早上10時我已回到辦公室如常工作。」

在倫敦的公司已結業，現時Julia留在香港大展拳腳，在家工作的她說：「就算睡得3、4個小時也好，我至少希望不會在睡覺時醒那麼多次。」 Julia不但睡得少而淺，翌日有特別的工作如拍攝或其他較重要會議時，她往往會非常上心，午夜夢迴時仍心掛掛而睡得不好，「我曾經試過半小時就醒一次，可能我1時睡，醒來時只是2時。」而且她準備入睡的「熱身時間」過程亦頗長，可能躺在床上半至一小時都仍未能進入夢鄉。

「其實我算不算失眠呢？這數十年的經歷，我又不認為是『失眠』，因為對我日常生活沒有大影響，不會說翌日起床精神很差，睡眼惺忪，而且我自覺記憶力很好。」一般人熬夜後，都會有精神差，不能集中等情況，能確實感覺到身體在消耗，但Julia即使只睡數小時或是熬夜後仍然精神爽利，有時她也會擔心健康會否出問題而不自知。別人在睡覺時，Julia卻有自由活動的時間，以正常成年人每天睡８小時來說，Julia每天比大家多５小時活動，聽起來令人羨慕，但她的同居男友及朋友卻是擔心比羨慕多。她的男友是美籍韓裔藝術家Young，睡眠習慣與Julia相反，一躺在床上就極速入眠，有時就寢時Julia還沒睡，睡醒後Julia又已經起床，甚麼時候女友都是處於「清醒」狀態。「大家都擔心我會否身體透支，未來要付出代價，健康突然出現很大的問題。」朋友送了一堆寧神安眠的產品給她，有天然礦石、含中藥成份的敷眼眼墊、薰衣草油、檀香等等，但對她都沒作用。

睡覺重整資料 鞏固offline memory

如果要現代都市人在工作、玩樂或睡覺之間排優先次序，相信大部份人都會犧牲睡眠，那睡得少對健康有甚麼影響？「長期睡得少會胖一點，患糖尿病的機會較高，血壓亦會高一點。同時，情緒波動會較大，自殺率亦會較高。」中大醫學院精神科學系系主任榮潤國教授解釋。「很多人以為睡覺是浪費時間，但其實睡覺很有用。」教授說。他補充，睡眠的第一個作用就是讓腦袋洗澡，將代謝物全都沖走，讓神經細胞休息，「雖然腦袋很細，但就用了我們五分一的能量。」用了那樣多的能量，新陳代謝一定忙碌，亦產生不少代謝物；第二點作用就是幫助我們重整記憶，原來晚上睡覺時，腦部會將日間記憶重新輸入並重整，藉以鞏固記憶，「這就是offline memory consolidation，『我現在告訴你要你記着』（有意識地記）就是線上的， 有人研究有睡覺與沒睡覺那一晚的（記憶力）相差百分之三十。」而offline memory，就是無意識地記着。

聽到榮教授的陳述後，Julia說：「幸好我沒有這些情況，我沒有三高（高血壓、高血脂及高血糖） ，每年都會作西醫綜合的身體檢查，我的數字很漂亮，中醫的意見是最好做某些自然療法，如煲一些湯水養生。」 Julia指平日很少要用筆記寫備忘，「全部都記在腦中。」

睡眠往往與工作效率掛鈎，但如果像Julia一樣長時間睡得少，但又保持工作效率，到底有沒有問題？榮潤國教授說：「遺傳因子控制了睡覺的時間，有部份人真的是先天睡得少，我們以前稱為少睡精英，但長遠少睡對身體有沒有大的副作用呢？其實暫時都沒有定案。」問 Julia她的父母也是少睡一族嗎？她說：「不是，他們很正常！」

記者：梁中勝

攝影：張洛晞、鄭明川