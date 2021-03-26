29歲的Ivan Kwan自小拜倒於巨型陸龜的龐然身軀下，如今一屋逾30隻龜，當中有11隻是體形龐大的陸龜。為了巨龜住得好，他每天上山割鮮草當飼料；花一年時間為牠們搭建龜屋平台，又將近千呎的花園充當牠們的散步區，確保一眾寶貝活得比人更好。

「我喜歡大型陸龜的體態，很美，圓碌碌的大龜殼好像頭盔一樣，有種莫名的治癒感。」Ivan說。他自9歲起飼養不同品種的陸龜，如黃頭象龜、紅腿象龜，現時則飼養三個品種，豹龜、蘇卡達象龜（又稱非洲盾臂龜），連世界第二大陸龜──亞達伯拉象龜亦為其寵物之一。「盾臂龜的個性較野蠻和固執，遇到有物件阻擋去路會不斷向前衝；亞達伯拉象龜相對斯文、聰明，加上腿長，懂得跨過阻礙物前行……」他娓娓道來不同陸龜的個性。

野生的大型象龜，體重可逾200公斤，並能活超過一個世紀。雖然人工飼養的陸龜壽命相對較短，但要這群巨型寶貝健康成長，起居飲食同樣有學問。

慢活夠治癒 食得屙得很滿足

Ivan指兒時飼養陸龜的知識不足，環境不穩定，曾經令牠們曬傷。第一隻飼養的陸龜亦因沒有做好防逃措施而走失。「牠走失時真的很不開心，因我家偏僻近山，當時每天都走進森林，拿着開山刀在草叢中開路沿山搜索，那些山路不易行，找了一星期多亦未能尋回。」為免遺憾再生，他花了一年時間親自為牠們搭建約200呎的龜屋平台，為11隻巨寶提供穩定且安全的生活環境。「主人最清楚寵物的需要，想有一個穩定的飼養環境，自己動手做最好。」

由構思平台的結構、揀選建材到燒桿搭建的工作，Ivan都獨力完成。平台築於樹群下，綠樹成蔭，減低龜群中暑的機會；200呎的空間，設有恒溫龜房取暖，小水池作冷區，為陸龜調節體溫；龜房對出的空曠位置，是陸龜們開餐及享受日光浴之處；屋前約900多呎的花園，則是牠們放風散步的後樂園。陸龜可活動的地方，DIY的龜屋平台連花園就逾過千呎。

除了飼養環境，飲食同樣重要。Ivan習慣每天為陸龜準備鮮草當糧食。他說：「小時候家附近的山頭長滿雜草，後來發現原來附近長有很多適合陸龜食用的野草。」常見的野草，例如車前草、咸豐草和牛筋草等，含豐富植物纖維，加上鈣磷比高、水份低的優點，是理想的天然牧草。「我很享受上山斬草，一來不用錢買，二來很新鮮，三來可以吃多少就斬多少。」每天採割的野草，配搭不同類型的蔬菜，一頓十多公斤，就是龜群的一餐。

龜的魅力除了獨特的外表，與龜作伴的慢活同樣治癒。Ivan笑言看到牠們拉出一大條完美的大便，是養龜最滿足的一刻。「其實養巨龜很平凡，不要想像到很精采，你看到牠『食得屙得』就會覺得滿足。坐在牠們身旁，觀察牠們在做甚麼，都可以花上一兩個小時。香港人壓力好大，不開心時就望吓龜，可以看開一點。」

香港有太多寄託 「幫到就盡幫」

20年來Ivan收養過約8隻棄龜，談及其中一隻盾臂龜的由來，他說：「聽說前主人因（反送中）運動入獄了，但家人不懂照顧盾臂龜，最終經別人找上我幫忙。即使不是因為（社運），我還是會收養，但因為這件事，我覺得更加要幫他，幫到就盡幫。被迫與自己的龜分開，已經好可憐……」

2019年後香港社會變得陌生，移民潮再現，但大多數陸龜受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》管制，進出口須申請特別許可證，加上巨型陸龜體形龐大，運送的環境條件有別貓狗。文件與手續成為遺棄陸龜的藉口。他說：「的確有很多朋友跟我說要走了，但不會帶走龜，問會否有人收養。其實我自己都想移民，不過在香港有太多寄託，我指的是寵物。養了這麼多年，總不能一句我不能再在這城市居住就放棄牠們。我只可以說我自己不會，亦做不出。」

記者：沈敏怡

攝影：潘志恆