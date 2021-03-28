2019年2月28日為裕民坊「交吉」期限，是觀塘重建計劃的最後階段。死線已過，仍有數戶堅持留守。一間是開業54年的果汁店「裕發鮮果汁」，另一間是開業53年的皮具用品店「安記皮具」。

晚上的裕民坊烏燈黑火，整條街只有兩間店舖仍開燈營業。「以前裕民坊好旺，我們早上10點開舖，一直做到凌晨兩點。」現年70歲的張太董莉萍說。她是裕發鮮果汁的老闆娘，舖頭在1967年由她的丈夫創立，原本是賣校服的。1979年，她由台灣嫁到香港後便到舖頭幫手，與丈夫二人由早忙到晚，撐起了一頭家。

後來校服生意不好做，剛好旁邊賣果汁的老先生說他不做了，不如你們頂下來，他們就向親友借錢買下了現時的舖位。就這樣，裕發變成了今天的果汁店，賣鮮榨的竹蔗水、橙汁、甘筍汁，也賣雞蛋仔及煎釀三寶等。「八、九十年代蔗汁很好賣，一天可以賣十多打，現在兩打也難呀。」董莉萍憶述。

鮮果店 亡夫遺物“你都要搶走？”

2007年觀塘重建計劃展開，裕發的生意開始變差，對面的銀都戲院、寶聲戲院，以及滙豐銀行都被推土機鏟平，人流就少了。「交吉」期限前，裕民坊大部份的店舖都鳥獸散，但董莉萍說她不會走，「這間舖是我丈夫買下，唯一留畀我留念的地方，你也要搶走嗎？」她痛心地說。

2002年12月31日，董莉萍記得很清楚，那天張先生說腳痛，便把他送去聯合醫院，醫生替他打了一支止痛針。或許是止痛針的副作用，她的先生又嘔又頭痛，再轉介去伊利沙伯醫院，醫生說是腦充血要做手術，但手術失敗變成植物人，2009年過身。這個沉重的打擊令董莉萍患上了抑鬱症，為了養活一對子女，她堅持一人去裕發開舖，但晚上放工乘車回家又總在車上哭，「想起以前和老公一起工作至夜深，一起乘車回家⋯⋯」她開始哽咽，淚水順着眼角的皺紋滑下，她用身上的圍裙抹走，「我唔可以返屋企，返屋企我就會諗好多嘢，所以叫我去邊？我點捨得呢個地方呢？呢度係好有感情⋯⋯」3月2日，董莉萍收到法庭寄來的信件，說她再不離開，執達吏就會去執法。「你擔走我啦，我死都要死喺度，我棺材都準備好了。」董莉萍這樣說。

近一年，在市建局及食環署雙重夾擊下，董莉萍本來好轉的抑鬱症又嚴重起來，她每個月都要看精神科醫生。食環署職員幾乎每天都會去抄牌，說她無牌經營熟食，售賣雞蛋仔、格仔餅等。「他們說我再開舖，就每個星期都要來抄我一次牌。」由去年6月至今，董莉萍已被抄了十多張，罰款數萬元。為何仍要賣雞蛋仔？「我以前一直都可以賣，但重建後就申請不到牌照（食物製造）。我打算賣光手上的貨就不賣了。」

也許有人會說她是釘子戶，但董莉萍說事情不是這樣，「他（市建局）搶走我的舖位，是否應該還我一間舖？這才叫原區安置吧，但市建局叫我去新商場凱滙的裕民里開舖，每個月要交幾萬元租金，這叫安置嗎？我一個70歲阿婆還去創甚麼業？」她續說：「我不要錢，錢對我一個老人家來說真的不重要，我常常跟市建局說，你們給我多少錢，我就給你多少錢把這舖買回來。」凱滙為協和街的重建商住項目，其中的裕民里是市建局安排裕民坊商戶「復業」的商場區域。

皮具店 父親遺願“繼續做落去”

買回來當然並不可行，對面的凱滙已經建成，商場將於4月2日開幕。同樣仍未結業的安記皮具老闆許美和形容，凱滙像一個巨人，他就是渺小的升斗市民。「發展固然是無法避免，但至少你要對受影響的人好一點吧，怎樣說呢？我現在感覺是欺壓。」他說。

安記皮具是他父親於1968年創立的，由於他父親名字裏有個「安」字，故命名為「安記」。許美和自小就到店舖幫忙，例如以前小偷橫行，為了防止爆竊，他和哥哥晚上會在店舖裏睡覺，好像保安員一般。

父親去世前對他說，希望他能夠繼續做落去，所以他要像小時候保護店舖一樣守護舖頭，不被別人搶走。「市建局叫我們去凱滙，但係商場和街舖不一樣，商場要『逛』才會見到，街舖人來人往，經過已經見到。」

他看着對面的巨人嘆了口氣，「係！起得好高好靚，但我們就出局了，再沒有我們可以容身的地方。」

記者：黃桂桂

攝影：魏子朗、潘志恆、伍慶泉